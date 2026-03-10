Cancelarul Merz, neîncrezător în planul SUA și Israel pentru Iran: „Fiecare zi de război ridică semne de întrebare”

Președintele SUA, Donald Trump, vorbește în timpul unei întâlniri bilaterale cu cancelarul german Friedrich Merz în Biroul Oval al Casei Albe, pe 3 martie 2026, în Washington, DC. FOTO: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că „o escaladare periculoasă” are loc în războiul SUA-Israel împotriva Iranului şi că „nu există în mod clar un plan comun” pentru a pune capăt războiului în mod „rapid şi convingător”, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Suntem extrem de îngrijoraţi de faptul că, în mod evident, nu există un plan comun pentru a pune capăt rapid şi convingător acestui război”, a declarat Merz în cadrul unei conferinţe de presă la Berlin.

„Multe dintre obiectivele stabilite de americani şi israelieni sunt şi ale noastre, dar fiecare zi de război ridică mai multe semne de întrebare”, a subliniat Merz la Berlin, unde l-a primit în vizită pe premierul ceh Andrej Babis.

„Nu avem niciun interes într-un război fără sfârşit. Nu avem niciun interes într-o contestare a integrităţii teritoriale sau a viabilităţii economice” a Iranului, a adăugat el, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la „un posibil scenariu precum cel pe care l-am văzut în Libia, în Irak sau alte state din regiune”.

Liderul german a mai spus că „împărtăşeşte speranţa preşedintelui american” Donald Trump că „acest război se va încheia rapid”, alături de speranţa „unei reveniri relativ rapide la normalitate pe pieţele de petrol şi energie”.

Trump a făcut luni declaraţii contradictorii despre războiul din Iran, sugerând că acesta se va încheia „în curând”, însă afirmând în acelaşi timp că ofensiva va continua.

El a declarat pentru canalul CBS că acest conflict este „cu mult înainte” de calendarul de patru până la cinci săptămâni pe care îl menţionase anterior.

Cu toate acestea, el le-a spus aleşilor republicani că Statele Unite „nu se vor opri până când inamicul nu va fi învins total şi definitiv”.