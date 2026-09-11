CEO-ul Ryanair avertizează: Pregătiți-vă pentru o „scumpire semnificativă” a biletelor de avion

Preţurile biletelor de avion pot înregistra creşteri semnificative în 2027 dacă petrolul nu se ieftinește, a avertizat joi Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, în condiţiile în care scumpirea puternică a combustibilului pentru aviaţie pune presiune pe industria aviatică, potrivit CNBC.

„Ne așteptăm ca prețurile să înregistreze o scădere foarte modestă în al doilea trimestru (din iulie până în septembrie), dar evoluția din trimestrele din decembrie și martie este complet incertă”, a declarat Michael O’Leary jurnaliștilor înaintea adunării generale anuale a companiei, citat de Reuters.

„Dacă preţurile petrolului rămân ridicate şi anul viitor, cred că vom vedea o creştere semnificativă a tarifelor aeriene şi sperăm să putem evita acest lucru”, a adăugat el.

Cu cât a crescut preţul combustibilului pentru aviaţie

Petrolul Brent se menţinea joi peste 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu şi de efectele asupra aprovizionării cu energie. Petrolul american WTI avansa cu 1,4%, la 97,4 dolari pe baril.

Creşterea preţurilor petrolului a împins puternic şi costurile companiilor aeriene. Combustibilul pentru aviaţie a ajuns la 171 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 4 septembrie, cu 90% peste media anului precedent, potrivit datelor Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA).

O’Leary avertizase încă din aprilie că unele companii aeriene europene mai vulnerabile ar putea avea probleme din cauza preţurilor ridicate ale combustibilului.