CEO-ul UiPath, Daniel Dines: Construim următoarea generație de forță de muncă bazată pe AI

Fondatorul gigantului în automatizare, care va fi prezent la Impact Bucharest, vorbește despre cum agenții AI transformă companiile și de ce vom vedea în curând firme conduse de o singură persoană care generează milioane în venituri.

Daniel Dines a construit ceva remarcabil. Pornită din România, compania lui, UiPath, a ajuns un lider global în automatizare, evaluat la miliarde de dolari. Pe măsură ce organizațiile din întreaga lume trec prin transformarea adusă de inteligența artificială, Dines crede că suntem în pragul unei schimbări fundamentale a modului în care funcționează afacerile – una în care angajații virtuali vor depăși numeric angajații umani.

Robert Kędzierski: Cum se simte faptul că sunteți un unicorn din Europa de Est?

Daniel Dines: Am depășit de mult etapa de unicorn. Am atins acea evaluare – un miliard de dolari – încă din 2018. De la început, visul nostru a fost să construim o companie mare, care să reziste generații întregi. Am urmat modelul modern de startup. Am pornit în România, dar încă de la început am avut clienți globali. De îndată ce am găsit potrivirea produsului cu piața – adică platforma noastră de automatizare a început să rezolve probleme reale – ne-am extins în SUA și Japonia aproape simultan.

Abordarea noastră a fost globală de la început. Nu am urmat traseul tipic „cucerește mai întâi piața locală, apoi extinde-te”. Nu cred că ar fi funcționat pentru noi. Am urmat exemple de succes din Bay Area și am construit ceva care depășește granițele geografice.

Credeți că ultimii doi-trei ani au fost un moment de cotitură datorită popularității inteligenței artificiale?

Pentru noi, momentul de cotitură a fost 2012, când tehnologia noastră a devenit capabilă să recunoască imagini, ceea ce ne-a permis să lucrăm cu ecrane și să înțelegem interfețele aplicațiilor. Acela a fost punctul care a stat la baza companiei de azi.

Următorul salt, care credem că se conturează acum, ține de Agentic AI – combinația dintre AI generativ și automatizare. Asta înseamnă o inteligență artificială autonomă, capabilă să acționeze. Credem că va genera un nou val de productivitate și eficiență în companii. Suntem aproape de momentul în care putem emula aproape tot ceea ce face un utilizator la birou sau, cel puțin, să-l asistăm în aproape orice sarcină.

Transformarea este profundă. Trecem de la automatizarea bazată pe reguli la una orientată către obiective, pe care noi o numim Agentic Automation. Poți să dai acestor agenți un scop și o descriere a sarcinii, iar ei găsesc singuri soluția.

Agenții AI sunt deja gata de implementare sau suntem încă la început?

Răspunsul e „și da, și nu”. Din punct de vedere tehnologic, sunt în mare parte pregătiți, dar mai este de lucru. De exemplu, oamenii trebuie să creeze prompturi mai bune și să organizeze documentele și datele.

Avem o soluție robustă, document understanding, care poate interpreta documente simple, precum facturi, dar și unele complexe, cum ar fi contractele juridice. Totuși, agenți complet pregătiți pentru afaceri nu există încă.

De ce? Dacă ne uităm la AI-ul general, el a „citit” practic întreg internetul și sursele publice. E ca și cum ai angaja un absolvent de facultate. Mai are mult de învățat. Ca să fie eficient într-o companie, un agent are nevoie de cunoștințe de industrie și de business. Și asta e complicat, pentru că majoritatea cunoștințelor noastre sunt orale sau memorate, nu sunt scrise. Ca angajat, înveți prin interacțiuni cu oamenii și prin experiență.

În plus, LLM-urile sunt fragile când vine vorba de a urma instrucțiuni. Trebuie să scrii cerințele într-un mod foarte specific, iar testarea tuturor cazurilor este dificilă. În programare, e ca la matematică: ai inputuri și outputuri clare. În cazul LLM-urilor, nimeni nu știe exact ce e „înăuntru”, deci e nevoie de testare extinsă. Agenții trebuie înconjurați de oameni sau reguli ca să fie eficienți.

Suntem încă la început, dar am descoperit că, atunci când cei mai buni oameni ai noștri lucrează cu clienți, putem crea agenți foarte puternici. De exemplu, am colaborat cu o rețea de spitale din SUA, iar economiile obținute datorită agenților au fost de aproximativ 200 de milioane de dolari pe an.

Din perspectiva clientului, ce obțin dacă lucrez cu voi?

Software-ul nostru poate citi documente, introduce date, naviga pe ecrane – tot ce e nevoie. Acum trecem de la automatizarea bazată pe reguli la cea orientată pe obiective. Poți să dai agenților un scop și o descriere a sarcinii.

De pildă, dacă vrei să automatizezi călătoriile de afaceri, putem crea un agent de travel pe care angajații să îl sune și să întrebe de biletele cele mai bune din Varșovia spre New York. Agentul caută zboruri, verifică politicile companiei privind clasa business și face recomandări. Angajatul aprobă, iar robotul rezervă biletul, fără erori.

Combinăm ceva „fuzzy”, greu de programat – cum ar fi căutarea pe site-uri – cu execuția precisă. Agentul se ocupă de sarcinile dinamice, greu de explicat, iar când alegi un zbor, robotul finalizează tranzacția cu acuratețe totală.

Orice companie poate beneficia, pentru că tehnologia noastră se aplică în multe medii, inclusiv media. Avem exemple din întreaga lume, din toate industriile. UiPath e foarte bun la gestionarea și automatizarea proceselor de business aproape în orice sector. Lucrăm cu bănci și instituții financiare, inclusiv dintre cele mai mari. Avem clienți în energie, petrol și gaze, sectorul public, educație și multe altele.

Nu există limite pentru companiile care pot folosi tehnologia noastră. Totul ține de obiectivul de business. Dacă vrei să reduci costurile, mergem pe eficiență. Dacă vrei mai multă interacțiune cu clienții, ajutăm agenții din call center să fie mai productivi.

Cum vedeți dezvoltarea piețelor regionale, în special în Europa de Est?

Vedem piețe precum Polonia ca motoare de creștere pentru noi în Europa – se dezvoltă mai repede, pornind de la o bază mai mică. Aici există o dorință mai mare de acțiune. Când ne-am întâlnit recent cu clienți, am văzut dorința de schimbare, de experiment, de risc și viteză – lucruri pe care nu le întâlnim mereu în Vest.

Am ales Polonia ca sediu pentru Europa de Est, câteva țări din Europa Centrală și o parte din cele nordice – lucru atipic pentru multe companii. Vedem importanța tot mai mare a acestor economii, care pot susține vânzările în regiune.

Aceste piețe contribuie și la comunitatea noastră globală. Polonia are trei MVP-uri – Most Valuable Professionals – probabil printre cele mai multe din Europa. Este și un hub intelectual major pentru servicii IT, cu multe companii globale care își rulează programele de automatizare de acolo. Clienții din aceste regiuni ne ajută să ne perfecționăm și să creștem global.

Pe fondul îmbătrânirii populației în Europa și al crizei demografice, automatizarea devine un instrument esențial pentru a sprijini o forță de muncă tot mai redusă, dar și pentru a menține standarde de servicii și productivitatea la locul de muncă. Tot mai mulți cetățeni preferă serviciile online celor fizice, iar tendința se accelerează.

Următoarea întrebare ține de companiile mici și de piața muncii. Unii spun că AI va elimina joburi, alții că va crea. Credeți că cel mai mare câștig este că face posibile lucruri imposibile înainte?

Cred că în doi-trei ani vom vedea companii unice, cu un singur angajat. Schimbarea e deja în plină desfășurare în unele industrii.

Convingerea noastră este că oamenii și tehnologia vor lucra întotdeauna împreună. Nu e vorba de înlocuire, ci de a le da oamenilor posibilitatea să fie mai productivi, mai eficienți, mai concentrați pe ceea ce contează – nu să-și petreacă viața completând Excel-uri.

Tehnologia va continua să evolueze și să aducă îmbunătățiri. În următorii ani, vom vedea companii cu foarte puțini angajați și venituri uriașe, realizând lucruri extraordinare.

Gândește-te așa: aproape oricine poate acum să fie programator, să creeze aplicații funcționale cu cunoștințe limitate. Manageri virtuali de vânzări sau IT pot lucra eficient, fără concedii medicale sau vacanțe. Nu e SF – e viitorul apropiat pe care îl construim.

Combinăm LLM-urile globale și capabilitățile AI generativ cu execuția locală prin platforma noastră de automatizare. Această combinație unică permite companiilor să profite de ce e mai bun din ambele lumi: cunoștințele largi ale modelelor AI și execuția precisă, de încredere, a automatizării.

Transformarea este deja în desfășurare, iar noi suntem în prima linie a acestei evoluții în colaborarea dintre oameni și tehnologie. Nu e doar despre automatizarea sarcinilor – e despre a reimagina fundamental ce poate fi o companie și ce poate realiza.

Articol scris de Robert Kędzierski

Articol susținut de Impact Bucharest