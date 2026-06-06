Cercetători excluşi de la o conferinţă medicală din SUA, după ce au criticat politica administraţiei Trump în domeniul ştiinţific

Mai mulţi cercetători de top în sfera diabetului au fost excluşi de la o conferinţă medicală importantă din Statele Unite, după ce au criticat politicile administraţiei președintelui Donald Trump în domeniul ştiinţific.

Cercetătorii au fost escortaţi afară de la conferinţa Asociaţiei Americane pentru Diabet, desfășurată la New Orleans, cu puţin timp înainte de discursul programat al directorului Institutului Naţional de Sănătate, dr. Jay Bhattacharya, relatează sâmbătă Rador Radio România citând presa americană.

Oamenii de ştiinţă distribuiau copii ale unui articol din revista asociaţiei, ce includea un avertisment că reducerea fondurilor federale în domeniul cercetării ar putea periclita progresele înregistrate în tratamentul diabetului. Organizatorii evenimentului au afirmat că grupul de cercetători încălcau codul de conduită şi li s-a cerut să înceteze distribuirea materialelor.

Unii dintre cercetători acuză asociaţia de cenzură şi afirmă că se tem de presiunile politice tot mai mari asupra cercetării medicale.