Cercetătorii au descoperit o legătură curioasă între medicamentele ca Ozempic și comportamentul violent

Mai multe cercetări au sugerat în ultimii ani că medicamentele din clasa GLP-1, precum semaglutida (ingredientul activ din Ozempic și Wegovy), par să ajute cu o serie de afecțiuni, nu doar cu pierderea în greutate. Un nou studiu publicat miercuri sugerează acum că medicamentele GLP-1 ar putea avea chiar potențialul de a reduce tendințele violente ale oamenilor, relatează Gizmodo.

Cercetători de la Universitatea Rutgers au analizat date provenite dintr-un sondaj reprezentativ la nivel național în Statele Unite, comparând persoane care au utilizat GLP-1 în trecut cu persoane care folosesc în prezent aceste medicamente.

Ei au descoperit că, în cazul celor care urmează în prezent un tratament cu GLP-1, legătura dintre impulsivitate și predispoziția spre comportamente violente era considerabil mai slabă. Deși concluziile echipei, publicate în revista Criminology, sunt departe de a reprezenta o dovadă certă că medicamentele GLP-1 pot reduce comportamentul violent, autorii spun că acestea justifică efectuarea unor cercetări suplimentare.

„Considerăm acest studiu un prim pas, nu un răspuns definitiv”, a declarat pentru Gizmodo Daniel Semenza, director de cercetare în cadrul Școlii de Sănătate Publică a Universității Rutgers.

De ce sunt interesați cercetătorii de legătura între medicamentele GLP-1 și comportament

Prin faptul că ajută la pierderea în greutate, medicamentele GLP-1 pot trata sau reduce riscul multor afecțiuni strâns legate de obezitate, precum bolile cardiovasculare sau durerile de genunchi. Unele cercetări au indicat însă că aceste medicamente au și efecte comportamentale care depășesc simpla reducere a apetitului.

Numeroase studii au găsit dovezi că medicamentele GLP-1 pot diminua poftele nocive pentru alcool sau alte droguri recreaționale.

Aceste beneficii potențiale în reducerea dependențelor par să provină din modul în care medicamentele influențează controlul impulsurilor și procesarea recompensei la nivelul creierului – aspect care a stârnit interesul lui Semenza și al echipei sale.

„Acest lucru ne-a atras atenția ca criminologi și cercetători ai fenomenului violenței deoarece impulsivitatea și consumul de alcool se numără printre cei mai bine documentați factori comportamentali de risc pentru violență”, a spus el. „Am vrut să explorăm dacă utilizarea medicamentelor GLP-1 ar putea fi asociată cu modificări ale relației dintre acești factori de risc și comportamentul violent. Din câte știm, niciun studiu anterior nu a examinat direct această întrebare”, a mai spus cercetătorul.

Cum s-a desfășurat studiul

Pentru a-și testa ipoteza, echipa a utilizat date colectate vara trecută în cadrul unui sondaj reprezentativ la nivel național, la care au participat 7.521 de adulți din Statele Unite. Cercetătorii s-au concentrat în special asupra a 821 de persoane care au declarat că au folosit la un moment dat un medicament GLP-1, inclusiv 597 care urmau în prezent un astfel de tratament.

Participanților li s-au adresat întrebări despre consumul de alcool și nivelul de impulsivitate, de exemplu dacă le-ar plăcea să participe la o urmărire cu viteză mare sau la o bătaie cu pumnii. De asemenea, ei au fost întrebați (cu garanția confidențialității) dacă au participat la diverse infracțiuni violente în cursul ultimului an.

Imagine ilustrativă generată cu ajutorul AI

Cercetătorii au observat într-adevăr o diferență semnificativă între persoanele care luau un medicament GLP-1 și cele care îl utilizaseră în trecut, dar nu îl mai luau.

„În rândul foștilor utilizatori, persoanele cu niveluri mai ridicate de impulsivitate și consum de alcool au raportat niveluri mult mai ridicate de comportament violent, ceea ce este în concordanță cu decenii de cercetări anterioare. În rândul utilizatorilor actuali, aceste relații au fost mult mai puțin pronunțate”, a explicat Semenza.

Per ansamblu, legătura dintre impulsivitate și violență a fost cu aproximativ 62% mai slabă în rândul utilizatorilor actuali de GLP-1, iar legătura dintre consumul de alcool și violență a fost cu 52% mai slabă. Cu toate acestea, după efectuarea unor analize suplimentare, au existat mai puține dovezi clare că medicamentele GLP-1 influențează în mod specific relația dintre consumul de alcool și comportamentul violent.

„Agoniștii receptorului GLP-1 par să influențeze procesarea recompensei, pofta, reglarea stresului și controlul comportamental”, a spus Semenza. „O interpretare a rezultatelor noastre este că aceste medicamente ar putea reduce măsura în care tendințele impulsive sau riscurile asociate consumului de alcool se transformă în comportamente violente”, a adăugat el.

Ce înseamnă aceste rezultate

Autorii avertizează că studiul este observațional și transversal, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra o relație cauză-efect între utilizarea medicamentelor GLP-1 și reducerea comportamentului violent. De asemenea, ei nu susțin că medicamentele GLP-1 pot elimina direct violența sau preveni infracționalitatea.

„Ceea ce am identificat este un model care sugerează că medicamentele GLP-1 ar putea influența mecanisme comportamentale relevante pentru riscul de violență”, a subliniat Semenza.

Va fi nevoie de cercetări suplimentare pentru a confirma concluziile echipei și pentru a clarifica exact modul în care medicamentele GLP-1 influențează aceste mecanisme – cercetări pe care autorii le desfășoară deja.

Semenza afirmă că oamenii de știință mai au încă foarte multe de învățat despre modul în care aceste medicamente din ce în ce mai populare pot influența comportamentul uman.

„Comunitatea științifică abia începe să înțeleagă efectele comportamentale mai ample ale acestor medicamente”, a spus el. „Studiul nostru sugerează că rezultatele legate de violență ar putea face parte din această discuție, însă este nevoie de mult mai multe cercetări înainte de a putea trage concluzii ferme”, a conchis acesta.

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