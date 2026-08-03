Cercetătorii au descoperit urmele unui cataclism străvechi la periferia Sistemului Solar

Noi observații asupra unora dintre lunile și inelele planetei Neptun oferă dovezi privind o catastrofă petrecută în urmă cu miliarde de ani în jurul celei mai îndepărtate planete din Sistemul Solar, în care un corp ceresc de dimensiunea lui Pluto a provocat un adevărat dezastru cosmic, relatează Reuters.

Cercetătorii au folosit Telescopul Spațial James Webb al NASA pentru a analiza compoziția a trei dintre micile luni interioare ale lui Neptun – Proteus, Larissa și Galatea – precum și a inelelor sale interioare.

Telescopul a detectat minerale argiloase care în mod normal ar fi de așteptat să se găsească în adâncul anumitor lumi din regiunile exterioare ale Sistemului Solar. Aceste minerale bogate în magneziu au fost depistate anterior pe planeta pitică Ceres, care orbitează în centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, precum și în unii meteoriți.

„Aceste minerale necesită un contact îndelungat între apa lichidă și rocă pentru a se forma”, a declarat Ryleigh Davis, cercetătaore postdoctorală în științe planetare la Universitatea Californiei din San Diego și autorul principal al studiului publicat în revista Science Advances.

„Lunile în sine sunt mult prea mici și prea reci pentru ca această chimie să fi avut loc acolo. Așadar, argila trebuia să provină din altă parte – din interiorul profund al unei lumi antice mult mai mari. Descoperirea acestui material pe lunile interioare ale lui Neptun indică un eveniment catastrofal din trecutul planetei, care a distrus acele lumi străvechi și le-a expus interiorul adânc, iar micile luni și inele pe care le vedem astăzi s-au format ulterior din acele resturi”, a explicat Davis, care a lucrat la acest studiu pe când se afla la Caltech.

O descoperire unică la marginea Sistemului Solar

Cercetătorii susțin că responsabil pentru acest cataclism pare să fie Triton, în prezent cea mai mare lună a lui Neptun, dar care odinioară se afla mai departe în Sistemul Solar, într-o regiune numită Centura Kuiper. Ei consideră că, la un moment dat, în primul miliard de ani de la formarea Sistemului Solar în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani – o perioadă haotică în care marile planete gazoase încă migrau către orbitele lor actuale – câmpul gravitațional al lui Neptun a capturat Triton.

Triton este puțin mai mare decât Pluto, un alt obiect din Centura Kuiper, însă este mai mic decât Luna Pământului.

Luna înghețată Triton, FOTO: Dotted Zebra / Alamy / Profimedia

După ce a fost capturat, forțele gravitaționale ale lui Triton au perturbat sistemul original de luni al lui Neptun și au făcut ca majoritatea acestora să intre în coliziune unele cu altele. Lunile interioare actuale ale lui Neptun s-au format ulterior dintr-o parte a resturilor rezultate în urma acestor ciocniri.

„Interioarele marilor luni înghețate ne sunt în mod normal complet ascunse, fiind îngropate sub straturi groase de gheață de apă și accesibile doar prin modele teoretice și deducții. Lunile interioare ale lui Neptun ar putea fi singurul loc din Sistemul Solar unde putem observa direct acest material, deoarece acest eveniment catastrofal a întors, practic, acele lumi străvechi pe dos”, a spus Davis.

Triton este singura lună mare din Sistemul Solar care orbitează în sens opus rotației planetei sale. Acest fapt reprezintă o dovadă suplimentară că Triton a fost capturat după ce s-a format în altă parte, și nu s-a format împreună cu lunile originale ale lui Neptun.

Un intrus capturat de planeta Neptun

Celelalte trei planete gazoase mari – Jupiter, Saturn și Uranus – au fiecare un sistem de luni mari formate în jurul planetei, care orbitează pe traiectorii aproape circulare și în același sens în care planeta se rotește.

„Neptun este singura planetă gigant din Sistemul Solar care nu are un sistem ordonat de sateliți mari și regulați”, a declarat Davis. „Astfel, Neptun s-a ales cu un intrus capturat care îi domină sistemul de sateliți, în locul familiei ordonate de luni pe care o observăm în jurul celorlalte planete gigante”, mai spune aceasta.

Triton reprezintă peste 99% din masa întregului sistem de sateliți al lui Neptun – adică toate lunile și inelele sale.

Neptun, aflat la o distanță de aproximativ 30 de ori mai mare față de Soare decât Pământul, are 16 luni cunoscute. Nereid, una dintre cele mai îndepărtate luni ale sale, are una dintre cele mai eliptice orbite dintre toate lunile din Sistemul Solar. Cercetătorii afirmă că, potrivit compoziției sale, dezvăluită într-un alt studiu, Nereid pare să fi fost singura supraviețuitoare dintre lunile originale ale lui Neptun, reușind cumva să scape de „furia” lui Triton.

Reprezentare artistică a micuței luni Nereid orbitând în jurul lui Neptun, FOTO: Shutterstock

Cercetătorii cred că Triton are o compoziție similară cu cea a lui Pluto. Suprafața sa este acoperită de gheață de azot, gheață de metan și dioxid de carbon, iar luna are și o atmosferă subțire alcătuită în principal din azot.

Cercetătorii spun că o altă explicație posibilă, deși mai puțin probabilă, pentru observațiile lor este aceea că un alt obiect din Centura Kuiper, de dimensiunea lui Pluto, a trecut prea aproape de Neptun și a fost sfâșiat de forțele gravitaționale ale planetei.

Povestea lunilor lui Neptun, spune Davis, ne amintește că Sistemul Solar are un trecut violent.

„Este un exemplu elocvent al modului în care un singur eveniment întâmplător poate schimba fundamental arhitectura unui sistem planetar”, a concluzionat cercetătoarea.