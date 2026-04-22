Cercetătorii au pus pe seama turiștilor comportamentul ciudat al maimuțelor din Gibraltar

Dragostea oamenilor pentru animale pufoase are unele efecte neașteptate asupra maimuțelor care trăiesc în Gibraltar. Un nou studiu arată că aceste maimuțe mănâncă în mod regulat pământ, probabil ca modalitate de a-și calma stomacul după tot „junk food”-ul pe care îl primesc de la turiști, relatează Gizmodo.

Cercetătorii au descoperit fenomenul din întâmplare, în timp ce urmăreau populațiile locale de macaci din zonă. Cu cât aceste maimuțe se aflau mai des în apropierea turiștilor, cu atât aveau tendința mai mare de a mânca pământ, ceea i-a făcut pe cercetători să suspecteze o legătură directă.

Oamenii de știință afirmă că noile constatări subliniază necesitatea respectării regulilor existente, care interzic hrănirea maimuțelor, și ilustrează totodată modul în care aceste animale și-au modelat viața într-un mod unic în jurul prezenței oamenilor.

„Acest lucru evidențiază capacitatea de adaptare a acestor populații de primate care trăiesc în peisaje puternic influențate de activitatea umană”, a declarat Sylvain Lemoine, autorul principal al studiului și antropolog biolog la Universitatea Cambridge, pentru Gizmodo.

Gibraltarul este căminul singurelor maimuțe sălbatice din Europa

Deși este cel mai cunoscut pentru muntele său calcaros, Stânca Gibraltarului, teritoriul aflat în extremitatea sudică a Peninsulei Iberice este renumit și pentru faptul că adăpostește singurele maimuțe sălbatice din Europa – o populație de macaci berberi (Macaca sylvanus). Se estimează că în regiune trăiesc între 200 și 300 de astfel de maimuțe.

Maimuțele primesc în mod regulat fructe și legume din partea autorităților locale, însă dieta lor este adesea completată cu hrană obținută de la turiști, fie oferită de bunăvoie, fie furată.

Lemoine a început în 2022 un studiu pe termen lung, încă în desfășurare, privind comportamentul și ecologia acestora, intitulat „Gibraltar Macaques Project”. Nu a trecut mult timp până când el și colegii săi au observat că unele dintre maimuțe mănâncă în mod obișnuit solul din jur – un fenomen cunoscut în mod științific sub numele de geofagie.

„Ne-am dat seama că acesta era un comportament foarte comun, care nu fusese niciodată raportat sau studiat până atunci, dar că exista variație între diferitele grupuri”, a explicat Lemoine. „Am început apoi să includem raportarea și înregistrarea tuturor observațiilor acestui comportament în recensămintele noastre regulate ale populației și în urmărirea indivizilor”.

Maimuță din Gibraltar primid mâncare de la o turistă, FOTO: Matthias Balk / DPA / Profimedia

Cercetătorii au exclus alte ipoteze privind comportamentul neobișnuit al maimuțelor

Investigația ulterioară a echipei a scos la iveală câteva lucruri. În primul rând, consumul de pământ era cel mai frecvent în rândul grupurilor de macaci care petreceau cel mai mult timp în zone frecventate de turiști, cum ar fi cele din apropierea vârfului stâncii. Cercetătorii au observat de mai multe ori maimuțe care mâncau pământ imediat după ce devorau o gustare primită de la turiști.

În schimb, maimuțele care aveau mai puțin contact cu oamenii mâncau mai puțin pământ, iar în cazul unui grup fără interacțiuni prelungite cu oamenii nu a fost observată deloc geofagia.

Alte posibile explicații pentru consumul de pământ, cum ar fi nevoia de minerale în timpul sarcinii (care ar putea explica și cazuri similare la femeile însărcinate), nu au fost confirmate.

„Nu există nicio corelație specifică între rata geofagiei și statutul reproductiv al femelelor, așa cum ne-am aștepta dacă acest comportament ar fi legat de necesitatea suplimentării cu minerale”, a explicat Lemoine. Rezultatele echipei au fost publicate miercuri în revista Scientific Reports.

O adaptare remarcabilă a macacilor

Populația de macaci din Gibraltar pare relativ stabilă. Cu toate acestea, noua cercetare sugerează că ar fi înțelept ca aplicarea regulilor care interzic hrănirea maimuțelor de către turiști să fie mai strictă.

Mâncarea „junk food” este bogată în calorii goale și săracă în fibre, iar din exemplul oamenilor știm deja că nu este sănătos să fie consumată în mod regulat în cantități mari.

Echipa lui Lemoine speculează că aceste alimente afectează de asemenea microbiomul intestinal al maimuțelor, în timp ce produsele lactate din înghețată și alte produse populare în regiune sunt probabil o cauză majoră a simptomelor lor gastrointestinale.

În același timp, cercetarea evidențiază ingeniozitatea animalelor care au reușit să-și creeze o nișă în medii dominate de oameni. Majoritatea acestor studii s-au concentrat pe păsări, însă cercetări asupra altor specii de primate au arătat că unele dintre ele au învățat să „negocieze” obiectele furate de la turiști în schimbul hranei.