Cum se face energie cu panouri solare la 10 metri sub apă. Succesul anunțat de cercetători

Concepute pentru a capta lungimile de undă ale luminii solare care pot traversa apa de mare, panourile au generat energie din lumina soarelui la o adâncime de 10 metri în timpul unui test de două ore desfășurat în apropierea Insulelor Weizhou, în largul coastei de sud a Chinei.

O echipă de oameni de știință a testat cu succes panouri solare la zece metri sub apă, a informat luni agenția de presă WAM. Aceste panouri au șanse să funcționeze continuu timp de mai mulți ani, sugerează testele de laborator.

Studiul, publicat în revista științifică Joule, avansează cercetarea în domeniul energiei solare subacvatice. Studiile anterioare s-au concentrat pe adâncimi de doar doi metri sau mai puțin, notează Agerpres.

Mineralul utilizat

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea generării de energie solară subacvatică este faptul că o mare parte din energia solară este absorbită sau dispersată de apă.

Lumina albastră și verde, însă, poate ajunge la adâncimi mai mari, ceea ce i-a determinat pe cercetători să dezvolte celule solare concepute pentru a profita la maximum de aceasta.

Oamenii de știință au folosit așa-numitul perovskit, un mineral folosit ca alternativă la siliciul utilizat la majoritatea panourilor solare, ce poate fi ajustat pentru a absorbi diferite lungimi de undă ale luminii.

În cadrul testelor de laborator care au recreat condițiile de la 10 metri sub apă, celulele au transformat în energie electrică aproximativ 35% din lumina solară primită.

Cercetătorii au testat apoi versiuni mai mari în Marea Chinei de Sud. La zece metri adâncime, acestea au generat 324 de miliwați-oră în decurs de două ore – o cantitate mică, dar care a depășit totuși așteptările cercetătorilor.

Pe baza testelor efectuate, cercetătorii estimează că acestea pot funcționa continuu la zece metri sub nivelul mării timp de aproximativ cinci ani și jumătate.