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Actualitate

Cercetătorii schimbă abordarea în lupta cu Alzheimerul, după decenii: Medicament experimental, testat pe persoane fără pierderi de memorie

Vladimir Ionescu
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Un medicament experimental pentru Alzheimer va fi administrat unor persoane care nu prezintă pierderi de memorie, în cadrul unui studiu clinic internațional.