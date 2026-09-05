Cercetătorii schimbă abordarea în lupta cu Alzheimerul, după decenii: Medicament experimental, testat pe persoane fără pierderi de memorie

Un medicament experimental pentru Alzheimer va fi administrat unor persoane care nu prezintă pierderi de memorie, în cadrul unui studiu clinic internațional.

Autorii vor să vadă dacă acest medicament poate să oprească evoluția bolii înainte de apariția simptomelor de demență.

Persoanelor care nu prezintă pierderi de memorie li se va oferi un medicament experimental pentru Alzheimer, care ar putea opri evoluția bolii înainte de apariția simptomelor de demență.

La cercetarea clinică vor lua parte persoane sănătoase despre care se crede că prezintă un risc mare de a dezvolta Alzheimer. Vor fi recrutați în jur de 1.600 de oameni din toată lumea, cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani.

Primii participanți europeni vor fi evaluați luni de către o organizație din cadrul sistemului național sanitar britanic.

Participanții britanici vor fi testați pentru a se verifica dacă prezintă probleme de memorie, după care li se va oferi un test de sânge pentru a se stabili dacă au p-tau217, un biomarker care poate anticipa declinul cognitiv și apariția bolii Alzheimer.

Cercetări anterioare au arătat că persoanele cu cele mai ridicate niveluri de p-tau217 aveau un risc estimat de 78% de a dezvolta tulburări cognitive în decurs de 10 ani.

De asemenea, cercetările au arătat că testele de sânge care măsoară nivelul de p-tau217 pot identifica boala Alzheimer cu o acuratețe de până la 95%.

„Timp de decenii, cercetările s-au concentrat pe tratarea bolii Alzheimer după apariția simptomelor”

Cercetarea clinică de fază III, denumită PrevenTRON, va analiza dacă administrarea unui medicament nou, trontinemab, persoanelor care prezintă niveluri crescute de p-tau217 și îndeplinesc criteriile de participare poate împiedica apariția demenței.

Trontinemab, dezvoltat de compania farmaceutică elvețiană Roche, acționează asupra plăcilor de amiloid, acumulări ale unei proteine toxice în creier care încetinesc activitatea celulelor cerebrale și, în cele din urmă, duc la moartea acestora.

Cercetările preliminare au arătat că a eliminat plăcile de amiloid la nouă din zece persoane cu Alzheimer în stadiu incipient sau cu tulburări cognitive ușoare, în decurs de 28 de săptămâni.

Prof. Ramin Nilforooshan, medic psihiatru consultant și investigator principal al cercetării clinice PrevenTRON, a declarat că aceasta demonstrează modul în care cercetătorii își schimbă perspectiva, trecând de la tratarea bolii la prevenirea ei.

„Timp de decenii, cercetările s-au concentrat pe tratarea bolii Alzheimer după apariția simptomelor. PrevenTRON abordează o altă întrebare, dacă putem acționa mai devreme, înainte să apară simptomele”, a explicat el, atrăgând atenția, însă, cu privire la natura experimentală a tratamentului.

Cercetarea va dura între patru și șase ani, conform estimărilor.

Se crede că boala Alzheimer începe să se dezvolte la nivelul creierului cu până la 10 ani înainte de momentul în care oamenii solicită, de regulă, tratament pentru problemele de memorie.

Afectează 1 din 14 oameni cu vârste de peste 65 de ani, respectiv 1 din 6 oameni cu vârste mai mari de 80 de ani, a mai scris The Guardian.

FOTO: Darren Baker | Dreamstime.com