Cercetătorii trag un semnal de alarmă: Proiectul oglinzilor în spațiu și constelația de sateliți propusă de Musk pot avea consecințe majore

Patru societăți științifice internaționale au trimis autorităților americane de resort scrisori în care își exprimă îngrijorarea cu privire la propunerile de a amplasa oglinzi reflectorizante și până la 1 milion de sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului, spunând că ar putea avea consecințe de amploare asupra sănătății umane și a ecosistemelor, potrivit The Guardian.

Comisia federală pentru comunicații a SUA (FCC) ia în calcul planurile start-upului Reflect Orbital de a ilumina zone ale Pământului pe timp de noapte cu ajutorul unor sateliți cu oglinzi, care direcționează lumina soarelui, precum și solicitări de la SpaceX care ar putea mări dramatic numărul de sateliți de pe orbita joasă a planetei.

„Scara propusă a implementării orbitale ar reprezenta o modificare semnificativă a mediului natural de lumină nocturnă la scară planetară”, au avertizat președinții Societății Europene de Ritmuri Biologice (EBRS), Societății pentru Cercetarea Ritmurilor Biologice, Societății Japoneze de Cronobiologie și Societății Canadiene de Cronobiologie.

Împreună, cele patru societăți științifice reprezintă circa 2.500 de cercetători din peste 30 de țări.

Riscurile indicate de cercetători

Organizațiile consideră că modificarea ciclului lumină-întuneric ar putea perturba ceasurile biologice care reglează somnul și secreția de hormoni la oameni și animale, migrația speciilor nocturne, ciclurile sezoniere la plante și ritmurile fitoplanctonului marin care stă la baza rețelelor trofice oceanice.

Acestea au îndemnat autoritățile să facă o analiză completă a mediului și să stabilească limite pentru reflexia sateliților și luminozitatea cumulativă a cerului nocturn.

„Noi spunem, vă rugăm să vă gândiți înainte de a merge înainte cu acest lucru, deoarece ar putea avea implicații globale pentru lucruri ca securitatea alimentară. Plantele au nevoie de noapte. Nu poți pur și simplu să scapi de ea”, a explicat profesorul Charalambos Kyriacou, genetician la Universitatea din Leicester și președinte al EBRS.

Sateliți cu oglinzi pentru lumină „la cerere”

Reflect Orbital vrea să folosească sateliți cu oglinzi reflectorizante de mari dimensiuni pentru a redirecționa lumina soarelui către zone cu lățimi de aproximativ 5-6 kilometri, „la cerere”, cu luminozitate reglabilă „de la lună plină până la amiază plină”.

Compania susține că sistemul ar putea extinde producția de energie solară până seara și ar putea oferi iluminat pentru proiecte de construcții, intervenții în caz de dezastru și agricultură. Acest tip de iluminat ar fi livrat doar în locații aprobate de autoritățile locale, a mai spus Reflect Orbital.

„Nu ne opunem inovației spațiale”, însă „alternanța luminii și a întunericului nu este o condiție de fond banală, ci „este unul dintre cele mai vechi principii organizatoare ale vieții pe Pământ”, avertizează în una dintre scrisori președinții Societății Mondiale a Somnului, Societății Europene de Cercetare a Somnului, Fundației pentru Sănătatea Somnului, Asociației Australiene a Somnului și Societății Austral-Asiatice de Cronobiologie.

„Perturbarea circadiană nu este un simplu inconvenient; este un mecanism fiziologic care are consecințe negative majore asupra sănătății”, mai avertizează aceștia.

Separat de proiectul Reflect Orbital, SpaceX a propus lansarea a până la 1 milion de sateliți pentru a crea o rețea gigantică de calcul alimentată cu energie solară pe orbită, concepută pentru a rula sarcini de lucru bazate pe inteligență artificială. Compania lui Elon Musk spune că sistemul ar putea reduce necesarul de energie și răcire de la centrele de date terestre.

