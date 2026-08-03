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Cere apă de la robinet în orice restaurant, cafenea sau cantină. De doi ani, legea spune că trebuie să ți-o ofere gratuit

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Un deputat din Brașov propune o modificare a legii: va deveni o contravenție să te refuze.

  • Exemplul de la Piața9, o apariție relativ nouă pe piața brutăriilor și cafenelelor din București.
  • Industria HoReCa spune că „nici restaurantele nu primesc apa gratuit de la furnizor”. 
  • Cum arată inițiativa lansată recent.

La Piața9, o brutărie nouă și foarte populară de pe Calea Victoriei, în colțul de unde îți iei zahăr pentru cafea, poți să-ți pui și apă de la un robinet subțire. 

Și casierii îți spun de el, de îndată ce întrebi de unde poți lua un capac pentru cafea: “Acolo, lângă robinetul cu apă, puteți să vă luați un pahar dacă doriți”. E puțin neobișnuit, pe una dintre cele mai scumpe artere din Capitală, ca apa să nu coste 20 de lei sticla de 330ml. 

Și asta pentru că Piața9 se înscrie într-un trend nou, deschis în principal de cafenelele din oraș: apă de la robinet, la liber, pentru oricine dorește.