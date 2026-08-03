Cere apă de la robinet în orice restaurant, cafenea sau cantină. De doi ani, legea spune că trebuie să ți-o ofere gratuit

Și asta pentru că Piața9 se înscrie într-un trend nou, deschis în principal de cafenelele din oraș: apă de la robinet, la liber, pentru oricine dorește.

Și casierii îți spun de el, de îndată ce întrebi de unde poți lua un capac pentru cafea: “Acolo, lângă robinetul cu apă, puteți să vă luați un pahar dacă doriți”. E puțin neobișnuit, pe una dintre cele mai scumpe artere din Capitală, ca apa să nu coste 20 de lei sticla de 330ml.

La Piața9, o brutărie nouă și foarte populară de pe Calea Victoriei, în colțul de unde îți iei zahăr pentru cafea, poți să-ți pui și apă de la un robinet subțire.

Accesul oamenilor la apă curată este un drept fundamental

De ce e neobișnuit? Pentru că ne-am învățat ca apa din restaurante și cafenele să fie contracost și doar îmbuteliată.

Oricine a călătorit prin lume știe că în multe țări europene, dar și în SUA, apa de la robinet este pusă la dispoziția clienților de îndată ce se așază la masă.

Uneori nici nu trebuie să te așezi: într-un loc vizibil există un robinet sau o carafă cu pahare, și te poți servi singur. Unde apa din sistemul public nu e recomandată pentru băut, prețul celei îmbuteliate este plafonat de stat, precum în Italia sau Grecia.

Toate astea, pentru că accesul oamenilor la apă curată este un drept fundamental, consumul apei neîmbuteliate scade numărul de deșeuri și, în zone foarte calde, cum e și România vara, un pahar cu apă la nevoie poate face diferența dintre sănătate și boală.

Legea există din 2024

În România, deși există din 2024 o lege care le cere să o ofere gratuit, atât de puține unități de alimentație fac asta că trebuie să consulți o hartă online înainte să ceri.

Conform HORA, organizația patronală a industriei ospitalității, în România sunt “undeva la 36.000 companii din tot sectorul ospitalității: 18.000 de restaurante, 13.000 cafenele și baruri, plus 2.000 – 4.000 alte unități (cantine, fast-food etc.)”.

Pe Harta Apă de la RObinet, creată de activistul de mediu Rareș Beșliu pentru ca oricine să știe unde poate cere un pahar, sunt 38 de cafenele, 29 de restaurante (31, dar două s-au închis în ultimul an), 6 baruri, 3 mall-uri, un magazin și Aeroportul Henri Coandă. În toată țara.

Rareș Beșliu, fotografie din arhiva personală

Legea îți oferă temeiul, dar să te informezi e datoria ta

Beșliu spune că, înainte de legea din 2024, pentru care a făcut campanie publică alături de mai mulți activiști, accesul la apă de la robinet ținea aproape exclusiv de bunăvoința localului și de curajul clientului. “Uneori primeai un pahar cu apă fără probleme, alteori simțeai că ai cerut ceva nepotrivit.”

După apariția legii, schimbarea cea mai importantă este că oamenii au, măcar teoretic, un temei pe baza căruia își pot cere dreptul.

“Asta contează pentru că reduce puțin riscul unui refuz direct și pune clientul într-o poziție mai sigură. În practică, însă, lucrurile se mișcă greu. Mulți clienți încă nu știu că pot cere apă de la robinet, iar mulți oameni din restaurante par la fel de neinformați.

Cererea este privită uneori cu scepticism sau chiar cu un fel de milă, ca și cum nu ai avea bani de o apă îmbuteliată, când de fapt vorbim despre un gest normal, sănătos și mult mai responsabil.”

Apă neîmbuteliată într-o cafenea din Cluj.

Rareș Beșliu: „E aproape decorativă”

Legea din 2024 nu prevede sancțiuni clare. “Din punctul nostru de vedere, asta o face aproape decorativă,” spune Beșliu. “E utilă pentru că îți oferă un argument când ceri apă de la robinet, dar dacă localul refuză sau personalul nu știe despre ce vorbești, consecințele sunt neclare. O lege fără sancțiuni ajunge să fie respectată mai ales de cei care oricum erau dispuși să facă lucrul corect.”

Asta se vede în lista de pe hartă: multe cafenele ofereau deja apă gratuit, unele chiar apă carbogazoasă (precum Sloane Specialty Coffee, care spune că nu comercializează apă îmbuteliată deloc), pentru că în tradiția cafelei de calitate intră și paharul cu apă.

Inițiativa deputatului Sebastian Mihai Rusu

Dar partea cu lipsa sancțiunilor s-ar putea să se rezolve în curând: deputatul PNL de Brașov Sebastian Mihai Rusu a depus pe 24 iunie o inițiativă legislativă care le cere unităților de alimentație publică să ofere din oficiu apă potabilă tuturor clienților. Nerespectarea legii va fi contravenție, adică localurile pot primi avertisment sau amendă, în funcție de gravitate.

Reacțiile la postarea de pe Facebook a parlamentarului au fost de două feluri: mulți cetățeni care aplaudau inițiativa și o numeau “normalitate” și câțiva oameni din industrie care o combăteau.

Care sunt argumentele industriei HoReCa

Antreprenorii spun că nici restaurantele nu primesc apa gratuit de la furnizor (adevărat), există deja o lege pentru asta (parțial adevărat, că nu prevede oferirea din oficiu) și, cel mai mult, apa nu este singurul cost pentru restaurant când o oferă gratuit (iar adevărat).

“Angajatul care spală paharele, angajatul care aduce apa la masă, detergenții scumpi cu certificare pentru dezinfectare îi plătiți voi?,” a întrebat proprietarul unei cafenele din Brașov.

Alții au vorbit despre costurile mari ale unui filtru industrial pe care îl instalează multe localuri ca să aibă un gust constant al apei folosite la gătit.

Aceste argumente nu le sunt străine nici activiștilor. “Mulți proprietari ne-au spus direct că din apa îmbuteliată se câștigă bine și că pentru ei nu se justifică să ofere gratuit apă de la robinet,” spune Beșliu.

“Au urmat, de obicei, explicații despre costuri, filtre, chirii, personal, taxe, marje tot mai mici și cât de greu este să ții un restaurant în viață. Înțelegem presiunea din industrie, mai ales acum, când previziunile economice pentru HoReCa arată din ce în ce mai rău, dar exact aici apare problema: apa riscă să rămână tratată ca un lux, deși ar trebui să fie un drept.”

94% dintre gospodării au cumpărat apă îmbuteliată

Realitatea e că există suficienți clienți care preferă apa îmbuteliată – 94% dintre gospodăriile din România au cumpărat apă cel puțin o dată în ultimele 12 luni, conform unei analize recente a firmei de cercetare de piață YouGov.

Iar volumul total al pieței românești a fost, în 2025, de 2,6 miliarde de litri.

Pentru ei, apa îmbuteliată e o opțiune mai bună decât cea de la robinet, așa că restaurantele pot vinde în continuare volumele pe care le doresc. Dar, pentru cei care, din motive ecologice, financiare sau de gust, preferă apa de la robinet, e important să știe că o pot primi când o cer. Mai ales în perspectiva unui nou val de caniculă, așa cum e anunțat de ANM.

“Cu cât mai multe locuri oferă apa, cu atât mai ușor va deveni pentru clienți să o accepte și pentru alte restaurante să urmeze exemplul,” crede Beșliu.

“Până la urmă, nu vorbim despre un gest complicat, ci despre unul dintre cele mai simple semne de respect față de client și față de resursele pe care le avem deja la îndemână.”, mai spune Rareș Beșliu.