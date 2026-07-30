Cod portocaliu de caniculă. Valul de căldură se extinde și se intensifică în România

ANM a emis mai multe atenționări de căldură extremă. Urmează zile cu arșiță în mai multe zone din țară.

Un cod galben de caniculă este valabil în intervalul 30 iulie, ora 10 – 31 iulie, ora 10, au transmis meteorologii.

Joi, în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, precum și în vestul și sudul Olteniei, unde va fi caniculă. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade.

Cod galben de caniculă în perioada 30 iulie, ora 10 – 31 iulie, ora 10. Sursă foto: ANM

Două atenționări vor intra în vigoare și vineri. Astfel, un cod galben va fi valabil în perioada 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10.

În nord-vestul, sud-vestul și centrul țării temperaturile vor fi deosebit de ridicate, cu maxime termice între 33 și 35 de grade. În nordul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei și al Olteniei și în sudul Banatului temperaturile maxime vor fi de 36…37 de grade, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade.



Județele vizate de cod galben: Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Sibiu, Brașov, Mehedinți, Dolj și Olt.

Un cod portocaliu va fi valabil în intervalul 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10 în județele Bihor, Arad și Timiș.



În aceste zone va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

Cod galben și portocaliu de caniculă în intervalul 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10. Sursă foto; ANM

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