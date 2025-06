VIDEO Ceremonie-spectacol la Phenian. Kim Jong-Un, tulburat în fața sicrielor cu soldați nord-coreeni uciși în luptele din Rusia

Presa din Coreea de Nord l-a arătat luni pe liderul țării, Kim Jong-Un, acoperind sicrie cu drapelul național în ceea ce pare să arate repatrierea soldaților nord-coreeni uciși în războiul împotriva Ucrainei care au luptat de partea Rusiei. Gestul acestuia a venit în contextul în care Phenianul și Moscova marchează un an de la semnarea tratatului de apărare, care obligă cele două țări „să-și ofere asistență militară neîntârziată” în cazul unui atac împotriva uneia dintre ele, potrivit Reuters.

Într-o serie de fotografii pe fundalul unui spectacol de gală susținut de artiști nord-coreeni și ruși aflați în vizită la Phenian, Kim este văzut lângă un rând de șase sicrie, acoperindu-le cu steaguri, oprindu-se pentru scurt timp în dreptul fiecăruia.

Scena este urmată de imagini cu soldați nord-coreeni și ruși fluturând drapelele naționale, cu mesaje patriotice scrise în limba coreeană. Kim apare copleșit aparent de emoție, în timp ce alte persoane prezente își șterg lacrimile.

