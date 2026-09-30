Cerințele Moscovei pentru un eventual transfer al sistemelor antiaeriene ruseşti din Turcia

Kremlinul a afirmat miercuri că „eforturi” sunt în desfăşurare între Moscova şi Ankara privind posibilul transfer de către Turcia a sistemelor de apărare antirachete ruseşti către o ţară terţă, care ar trebui să fie un stat aliat al Rusiei, relatează AFP.

În urmă cu câteva zile, șeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, declarase că Moscova ar putea eventual să-şi dea acordul pentru revânzarea sistemelor S-400 către o ţară „responsabilă şi legată prin relaţii amicale” cu Rusia, fără alte detalii.

„Este un subiect pe ordinea de zi. Eforturi şi contacte adecvate sunt în curs”, a declarat miercuri, în conferinţa de presă zilnică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Turcia a cumpărat aceste sisteme de apărare antiaeriană în 2017, pe vremea când relaţiile între Washington şi Ankara erau tensionate. Aceste sisteme de apărare antiaeriană nu au fost niciodată activate în alte scopuri decât pentru teste.

Această achiziţie a făcut ca Turcia să fie exclusă din programul american de avioane de vânătoare F-35 în 2019, ceea ce a privat-o de avioanele deja plătite, iar anul următor a fost supusă sancţiunilor americane.

Livrarea motoarelor F110 pentru avionul de vânătoare turcesc KAAN a fost de asemenea împiedicată.

Ankara caută de mult timp să rezolve disputa legată de F-35 şi sistemele S-400. Dar este necesar acordul Rusiei pentru revânzarea lor, Turcia neavând licenţă de reexport.