„Ceva se va întâmpla”. Anunț de ultimă oră al lui Donald Trump privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina

Președintele Donald Trump a declarat pentru CBS News că rămâne angajat în urmărirea unui acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii crescânde cu privire la perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În interviul publicat joi dimineață (ora României), Donald Trump și-a caracterizat poziția ca fiind atât realistă, cât și optimistă, și a spus că monitorizează îndeaproape modul în care cei doi lideri gestionează negocierile.

„Am urmărit situația, am observat-o și am discutat-o cu președintele Putin și cu președintele Zelenski”, a declarat Trump într-un interviu telefonic. „Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți. Însă ceva se va întâmpla. Vom reuși”, a spus Trump.

Comentariile președintelui vin în contextul în care Rusia continuă să atace Ucraina. La sfârșitul lunii trecute, Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete împotriva capitalei Ucrainei, omorând cel puțin 15 persoane, inclusiv patru copii.

Citește și Decizia crucială care divizează aliații Ucrainei înaintea summitului de joi din Franța / Unde se poziționează România

Trump a declarat că este nemulțumit de masacru, dar va continua să facă presiuni pentru un acord de pace. „Cred că vom rezolva totul”, a spus el.

El a admis însă că inițial a fost prea optimist. „Sincer, am crezut că problema cu Rusia va fi una dintre cele mai ușoare, dar se pare că este ceva mai dificilă decât altele”, a spus el.

Sprijin pentru aliații europeni

Statele europene sunt sub presiunea de a decide cât mai concret asupra trimiterii unei forțe multinaționale în Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace, subiectul urmând să fie discutat inclusiv la reuniunea „Coaliției de voință” de joi, la care va participa, virtual, și Nicușor Dan.

Forța reprezintă elementul central al garanțiilor de securitate pentru Ucraina luate în considerare alianța condusă de Franța și Regatul Unit, cu sprijinul promis din partea SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că SUA vor oferi sprijin în materie de informații, mijloace de comandă și control și contribuții la un scut de apărare aeriană pentru această țară, dar că europenii trebuie să conducă inițiativa.

Liderii europeni urmează să discute cu președintele american Donald Trump după summit.

Trump a urmărit summitul de la Beijing

Miercuri dimineață, Trump a declarat reporterilor că a urmărit cum Putin s-a alăturat liderilor Chinei și Coreei de Nord la o mare paradă militară la Beijing.

„Înțeleg motivul pentru care au făcut asta și sperau că voi urmări, iar eu am urmărit”, a spus Trump. „Relația mea cu toți este foarte bună. Vom afla cât de bună este în următoarea săptămână sau două”, a adăugat el.

În timp ce parada militară de la Beijing era în desfăşurare, Trump a mai postat o remarcă sarcastică pe platforma sa Truth Social.

„Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată şi de neuitat”, a scris preşedintele SUA. „Vă rog să transmiteţi salutările mele călduroase lui Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el.

Război și pace

Trump a mai declarat miercuri pentru CBS News că abordarea sa în multe negocieri diplomatice, fie că este vorba de Rusia și Ucraina sau de alte națiuni aflate în conflict, este de a reuni liderii într-o cameră și de a-i pune să negocieze un acord în timp real, adesea cu îndrumarea sa în tranzacție — și de a nu exclude nicio posibilitate înainte ca acest lucru să se întâmple.

Această abordare, a spus el, necesită răbdare, chiar și atunci când se caută o soluție rapidă, dar el crede că a dat roade în alte acorduri de pace din acest an.

Dincolo de războiul dintre Rusia și Ucraina, Trump a afirmat în ultimele săptămâni că ar trebui să i se recunoască meritul pentru încheierea a șase sau șapte războaie în timpul mandatului său și că merită Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale.

Oficialii de la Casa Albă au indicat o listă de șapte conflicte la care se referă președintele: Israel și Iran, Rwanda și Republica Democratică Congo, Armenia și Azerbaidjan, Thailanda și Cambodgia, India și Pakistan, Egipt și Etiopia, precum și Serbia și Kosovo.

Unii analiști de politică externă au criticat afirmația lui Trump, spunând că multe dintre aceste conflicte rămân nerezolvate sau nu au fost războaie pe scară largă. Sau au susținut că Trump nu a fost o forță centrală în discuții.

„