CFR a decis ce se întâmplă cu antrenorul Marius Șumudică, după înfrângerea cu UTA: „Nu se va mai întâmpla asta”

Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a dezvăluit că vrea să creeze „toate condițiile” pentru Liga Campionilor, după ce formația din Transilvania a pierdut la Arad, scor 0-1, în etapa #12 din Superligă.

„Vreau să creez toate condițiile pentru Champions League, jucători cu foame de performanță, totul să fie la superlativ. Eu fac tot ceea ce ține de mine, mai departe vedem.

Avem antrenor, eu am mare încredere. Vor mai fi transferuri. Am simțit că mai este nevoie de un efort și m-am decis să-l fac.

Plătim datoriile și nu se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Nici mie nu-mi cade bine că este clubul în insolvență, dar am pus stop, analiză totală și construim un club sănătos”, a spus Ioan Varga, potrivit digisport.ro.

După eșecul din Liga 1, CFR Cluj ocupă locul 8 în clasament, cu 16 puncte acumulate în 12 etape.

Marius Șumudică, nemulțumit după meciul cu UTA

Tehnicianul echipei din Cluj a declarat că echipa pe care o antrenează acum este „umbra” CFR-ului din perioada de glorie a clubului.

„Noi suntem umbra CFR-ului din anii trecuți. Despre ce vorbim? Trebuie să vedem unde ne aflăm. Eu v-am spus, vreți să mă repet? Au plecat 18 jucători.

Nu pot peste noapte, nu putem să ne transformăm. Sunt 18 jucători plecați față de anul trecut”, a declarat Șumudică după meci.