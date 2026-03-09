CFR Cluj a învins Dinamo, scor 2-0, în ultimul meci din sezonul regulat / Clasamentul echipelor care intră în play-off

Formaţia CFR Cluj a învins luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, relatează News.ro.

Golurile au fost marcate de Muhar (6) şi Aliev (43).

În minutul 85, Dinamo a ratat un penalti, după ce lovitura de la 11 metri executată de Cîrjan a fost apărată de Popa.

CFR Cluj: Popa – Camora, Sinyan (Huja – 64), Ilie, Braun (Abeid – 69)- Muhar, Djokovic, Korenica (Keita – 89)- Cordea (Păun – 65), Aliev (Zahovic – 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu

Popa – Camora, Sinyan (Huja – 64), Ilie, Braun (Abeid – 69)- Muhar, Djokovic, Korenica (Keita – 89)- Cordea (Păun – 65), Aliev (Zahovic – 89), Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu Dinamo: Epassy – Sivis (Ikoko – 64), Boateng (Duţu – 50), Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Gnahore (Mazilu – 64), Mihai – Soro, Pop (Tarba – 72), Armstrong (Musi – 72). Antrenor: Zeljko Kopic

Epassy – Sivis (Ikoko – 64), Boateng (Duţu – 50), Stoinov, Opruţ – Cîrjan, Gnahore (Mazilu – 64), Mihai – Soro, Pop (Tarba – 72), Armstrong (Musi – 72). Antrenor: Zeljko Kopic Cartonaşe galbene: Păun (66), Şfait (89)

Meciul a fost arbitrat de Szabolcs Kovacs.

Clasamentul echipelor calificate în play-off, după înjumătăţirea punctelor:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte;

2. Rapid – 28 puncte;

3. Universitatea Cluj – 27 puncte;

4. CFR Cluj – 27 puncte (beneficiază de rotunjire);

5. Dinamo – 26 puncte;

6. FC Argeş – 25 puncte.