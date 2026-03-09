VIDEO „O excursie de scurtă durată”. Trump, nou anunț despre războiul din Iran, plus „cel mai bun motiv dintre toate”

Președintele american Donald Trump a descris războiul în derulare din Iran ca fiind o „excursie de scurtă durată”, în timpul discursului său ținut luni la Conferința Republicanilor din Camera Reprezentanților, desfășurată în Doral, Florida, informează CNN, Sky News și The Guardian.

„Țara noastră se descurcă foarte bine. Adică, la un nivel la care nimeni nu se aștepta. Am făcut o mică excursie pentru că am simțit că trebuie să facem asta pentru a scăpa de un rău. Cred că veți vedea că va fi o excursie pe termen scurt”, a spus liderul de la Casa Albă.

„Cât de bună este armata noastră, nu-i așa?”, a afirmat apoi președintele SUA, în aplauzele audienței, precizând de încă două ori că este vorba despre o operațiune militară „pe termen scurt”.

Afirmațiile președintelui american au venit la doar câteva ore după ce secretarul apărării, Pete Hegseth a redistribuit în mediul online o imagine pe care scria, printre altele, că „abia am început să luptăm”.

Un înalt oficial iranian a declarat, pentru CNN, că Teheranul este pregătit pentru un război îndelungat și a semnalat că Iranul este dispus să continue atacurile asupra țărilor din Golful Persic, în încercarea de a-l convinge pe Trump să facă un pas în spate în cadrul conflictului.

Trump spune că „nimeni nu știe” cine va conduce Iranul în cele din urmă

În timpul aceleiași conferințe a republicanilor, Donald Trump a afirmat că „nimeni nu știe” cine va conduce Iranul după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, în ciuda faptului că fiul acestuia, Mojtaba Khamenei, a fost numit deja noul lider suprem al Republicii Islamice.

„Liderii lor teroriști au dispărut sau numără minutele până când vor dispărea”, a susținut președintele american. „Și acum, nimeni nu are habar cine sunt oamenii care vor conduce țara”, a continuat el.

Trump, care l-a respins anterior pe Mojtaba Khamenei ca fiind o alegere inacceptabilă pentru conducerea Iranului, a insistat că trebuie să joace un rol în alegerea noului lider de la Teheran.

Trump a sugerat, de asemenea, că forțele americane și israeliene ar putea să-l vizeze pe Mojtaba Khamenei, declarând pentru ABC News, în weekend, că „dacă nu obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp”.

„Una dintre cele mai uimitoare operațiuni desfășurate vreodată”

Președintele american a catalogat, în timpul discursului său din Florida, operațiunea Epic Fury drept „una dintre cele mai complexe și uimitoare operațiuni desfășurate vreodată”.

El a adăugat că îi place numele „chiar mai mult decât (operațiunea) Midnight Hammer, când am distrus potențialul nuclear (al Iranului)”.

„A fost o zi importantă, pentru că dacă nu am fi făcut asta, (iranienii) ar fi avut o armă nucleară în două săptămâni și cred că am fi fost într-o situație cu totul diferită”, a mai susținut Trump.

Liderul de la Casa Albă a afirmat în repetate rânduri – fără a prezenta dovezi – că Teheranul începe să reconstruiască programul nuclear care, potrivit lui, fusese „distrus” de atacurile SUA din iunie anul trecut, în timpul operațiunii „Midnight Hammer.

El a folosit această acuzație ca justificare pentru lansarea atacurilor comune asupra Teheranului împreună cu Israelul, în urmă cu zece zile.

„Lumea ne respectă acum mai mult decât ne-a respectat vreodată”, a mai afirmat luni Trump, lăudând armata SUA, despre care a spus că este „o armată fără egal”.

Trump susține că Iranul ar fi atacat SUA „în decurs de o săptămână”

Președintele SUA a oferit apoi încă un „motiv” pentru atacul SUA-Israel asupra Teheranului.

„Vă voi da cel mai bun motiv dintre toate. În decurs de o săptămână, ne-ar fi atacat, 100%”, a spus Trump.

„Erau pregătiți. Aveau toate aceste rachete, mult mai multe decât credea cineva, și urmau să ne atace. Urmau să atace tot Orientul Mijlociu și Israelul, iar dacă ar fi avut o armă nucleară, ar fi folosit-o împotriva Israelului, și acesta urma să fie un atac major”, a continuat el.

The Guardian notează că Trump nu a furnizat niciodată dovezi pentru niciuna dintre aceste afirmații, potrivit cărora acțiunea militară a SUA și Israelului împotriva Iranului a fost „preventivă” în fața unei amenințări nucleare iminente.

Războiul, „aproape terminat”

Mai devreme în cursul zilei de luni, Trump afirmase că războiul împotriva Iranului este „aproape terminat” și că Washingtonul este „foarte mult înainte” de termenul inițial estimat de patru până la cinci săptămâni, potrivit unei postări pe rețeaua de socializare X a unei jurnaliste de la CBS News, care a citat un interviu telefonic acordat de președintele american.

„Cred că războiul este aproape terminat, practic. Nu au marină, nu au comunicații, nu au forțe aeriene”, a spus Trump, conform corespondentei CBS News la Casa Albă, Weijia Jiang.

În respectivul interviu, liderul american a adăugat că SUA sunt „foarte mult înainte” de termenul inițial estimat, de patru-cinci săptămâni, pentru războiul din Iran.

Iar despre noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Trump a declarat pentru CBS News că „nu am niciun mesaj pentru el. Absolut niciunul”.

Trump a precizat că are pe cineva în minte care să-l înlocuiască pe Ali Khamenei, dar nu a oferit alte detalii.