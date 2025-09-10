CFR Cluj a transferat un portar cu 122 de meciuri jucate în SuperLiga

CFR Cluj a anunțat, miercuri, că Octavian Vâlceanu (28 de ani) este noul portar al echipei pregătite de Andrea Mandorlini.

De-a lungul carierei, Vâlceanu a adunat 122 de meciuri în SuperLiga: 99 în timpul sezonului regular, 21 în play-out și 2 în play-off. A încasat 157 de goluri și a ținut poarta intactă în 39 de partide.

Octavian Vâlceanu a semnat cu CFR Cluj

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Octavian Vâlceanu este noul goalkeeper al echipei noastre!

Octavian este un portar cu experiență în România, evoluând pe parcursul carierei la Petrolul Ploiești, Gaz Metan Mediaș, FC Voluntari, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Sportul Studențesc.

Îi urăm bun venit, multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, se arată în comunicatul grupării din Gruia.

CFR Cluj mai are în lot alți trei portari: Otto Hindrich (23 de ani), Rareș Gal (24 de ani) și Mihai Pînzariu (20 de ani). Italianul Alessandro Micai (32 de ani), adus în această vară, a intrat în dizgrația patronului Ioan Varga.