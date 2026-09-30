Charlie Sheen va reveni după 13 ani într-un serial de comedie nou, alături de tatăl său celebru

Charlie Sheen și tatăl său celebru, actorul veteran Martin Sheen, urmează să joace rolurile unui tată și fiul său într-un serial de comedie numit „Happy Jack”, anunță revista Variety. Pentru Charlie Sheen va fi primul rol principal într-un serial după încheierea seriei „Anger Management” în 2014.

Noul serial „Happy Jack” va fi produs de televiziunea americană AMC, care este prezentă de peste un deceniu și în grila furnizorilor TV locali. În România serialul va putea fi văzut cel mai probabil doar la TV pe postul AMC întrucât în streaming el va fi difuzat pe AMC+, o platformă care nu este disponibilă decât în SUA și un foarte număr limitat de țări precum Canada și Australia.

Cert este că filmările la „Happy Jack” sunt programate să înceapă la Los Angeles în primele luni ale anului viitor, pentru un prim sezon de șase episoade. Serialul urmează să fie lansat în 2027, deși data exactă a premierei nu a fost stabilită încă.

„Ce bucurie să-i primim pe Charlie Sheen și Martin Sheen la AMC și AMC+, interpretând rolurile unui tată și ale fiului său în această comedie originală despre o familie, «Happy Jack»”, a declarat Dan McDermott, directorul de conținut al AMC Global Media și președintele AMC Studios.

Charlie Sheen și Martin Sheen într-o secvență din serialul „Anger Management”, FOTO: Greg Gayne / Everett / Profimedia

Despre ce va fi serialul de comedie cu Charlie și Martin Sheen

„Charlie Sheen îl interpretează pe Jack, un tip care, de-a lungul întregii sale vieți, nu prea a fost în stare să se pună pe picioare. Are două fiice minunate (deși tatăl său, interpretat de Martin Sheen, are mai multe merite pentru felul în care au ajuns să fie). Kate conduce compania lui Jack și îl ține pe linia de plutire, în timp ce Sam este o fire rebelă, care seamănă mai mult cu tatăl ei”, notează descrierea obținută de Variety pentru serial.

„Când Sam se întoarce acasă pentru a-i prezenta tuturor noul ei iubit, Jack este șocat să afle că Paul, un fost bancher de investiții devenit guru al stilului de viață în rulotă, are aceeași vârstă ca el. Șocat la început, Jack își dă seama curând că are de făcut o alegere. Va continua să aibă grijă doar de propriile interese sau va îmbrățișa această ultimă șansă de a face cu adevărat parte din viețile fiicelor sale?”, mai notează aceasta.

„Happy Jack” va marca o nouă colaborare între Charlie Sheen și tatăl său. Martin Sheen a obținut una dintre nominalizările sale la Premiile Emmy pentru apariția ca actor invitat în serialul „Two and a Half Men” (Doi bărbați și jumătate), probabil cel mai cunoscut din cariera lui Charlie. În „Anger Management” el l-a interpretat de asemenea pe tatăl personajului jucat de Charlie.

Cei doi au mai jucat rolurile unui tată și ale fiului său în filmele „Wall Street” (1987) și „No Code of Conduct” (1998) și au apărut împreună în alte lungmetraje precum „Cadence” (pe care Martin l-a și regizat), „Free Money” și „Hot Shots Part Deux”, în care Martin a avut o apariție de tip cameo.

Martin Sheen, Charlie Sheen și Michael Douglas la filmările pentru lungmetrajul „Wall Street”, FOTO: All Film Archive, 20th Century Fox / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Mesajul lui Charlie Sheen după anunțarea noului serial în care va juca

„Am auzit mereu că momentele care contează cu adevărat se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple”, a declarat Charlie Sheen într-un comunicat.

„Oamenii extraordinari de la AMC au avut un rol uriaș în a decide că acel moment este acum. Nu este niciun secret că a trecut ceva timp și sunt încântat să mă întorc la televiziune într-un mod atât de important, într-un serial la fel de minunat (…). Este timpul să le oferim oamenilor ceea ce își doresc”, a adăugat el.

Charlie a jucat în „Two and a Half Men” timp de opt sezoane, obținând patru nominalizări la Emmy pentru interpretarea sa din serial. După plecarea sa pe fondul problemelor cu consumul de alcool și stupefiante, el a continuat să joace pentru o perioadă în comedia „Anger Management”. În streaming serialul original „Two and a Half Men” poate fi văzut pe HBO Max, în timp ce „Anger Management” poate fi închiriat în format digital din cinemateca Amazon Prime Video.

În ceea ce-l privește pe Martin Sheen, el este unul dintre cei mai apreciați actori ai epocii moderne.

El a fost nominalizat de zece ori la Premiile Emmy decernate de industria americană a televiziunii, inclusiv de șase ori pentru rolul principal din serialul politic „The West Wing”, creat de Aaron Sorkin.

Însă el a devenit cunoscut în principal pentru rolurile sale din filme, printre care se numără producții apreciate de critici precum „Apocalypse Now”, „Gandhi”, „Gettysburg”, „The American President” și „The Departed”.