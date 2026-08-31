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Actualitate

Chat Control, una dintre cele mai controversate inițiative ale UE, ar putea schimba pentru totdeauna felul în care comunicăm online

Vlad Dumitrescu
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În numele luptei împotriva abuzului sexual asupra copiilor, Uniunea Europeană încearcă de mai bine de patru ani să introducă reguli care ar putea schimba radical felul în care funcționează comunicațiile online. Propunerea, cunoscută drept „Chat Control”, a stârnit una dintre cele mai aprinse dispute europene despre granița dintre siguranța copiilor și dreptul la viață privată. 

  • Organizațiile pentru drepturi digitale avertizează asupra „supravegherii în masă”, pentru că verificarea pornește de la ideea că sistemele trebuie să caute preventiv abuzuri sexuale în comunicațiile oamenilor. 
  • „Cum mai ai dreptul la viață privată dacă unii ți-l pot încălca?”, se întreabă Sabina-Alexandra Ștefănescu, activistă pentru drepturile digitale de la Asociația pentru Tehnologie și Internet.
  • În acest moment nu există un text final al legii: Parlamentul European, Consiliul și Comisia negociază o formă finală.
  • Articolul de față analizează controversele din acest act normativ și care sunt pozițiile tuturor părților implicate. 