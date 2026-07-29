Skip to content
Chatboti, Foto: Rokas Tenys, Dreamstime.com
Opinii /

Chatboturile AI au un efect periculos, dar pe care nici nu-l realizăm: nu ne mai lasă să spunem „nu știu”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Una dintre cele importante abilități cognitive pe care le avem este să știm când nu știm. Capacitatea de a spune „nu știu” nu e un semn de ignoranță, ci un mecanism prin care ne protejăm de concluzii greșite și ne recunoaștem limitele.

Un nou studiu realizat de cercetători de la Milano-Bicocca, École Normale Supérieure și Universitatea Sapienza sugerează că simplul acces la un chatbot AI poate slăbi exact acest mecanism.

În cinci experimente la care au participat peste 3.000 de persoane cercetătorii au vrut să afle dacă inteligența artificială le schimbă oamenilor criteriul după care decid dacă pot să răspundă sau nu la o întrebare. 

Ce facem când nu știm, iar AI halucinează?

Participanții au primit întrebări dificile și aveau întotdeauna posibilitatea de a spune „nu știu”. O parte dintre ei au avut, însă, acces la răspunsurile unui chatbot AI. 

Pentru a izola efectul psihologic al prezenței AI, cercetătorii au construit experimentul într-un mod neobișnuit. 