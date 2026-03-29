Chef Florin Dumitrescu deschide primele două restaurante proprii, după o lungă perioadă în care a gătit doar la evenimente private.

El va deschide, din toamnă, două localuri proprii, SHIRAG (cu specific rotisserie) și MILANESE, în Marketta Food Hall, proiect dezvoltat de Tomcat Hospitality în cadrul One Gallery, fosta hală Ford din capitală. „În ultimii ani, am ales distanța. Un pas înapoi dintr-o industrie care cere totul, mereu. Am gătit în tăcere. Pentru puțini, pentru momente, in cadrul evenimentelor private.

Astăzi, în 2026, mă întorc. Din toamnă, ne vedem la Marketta Food Hall, cu două concepte care spun exact povestea acestui moment: SHIRAG Rotisserie și MILANESE — The Authentic Milanese Schnitzel”, transmite acesta.

Citește mai mult pe Profit.ro