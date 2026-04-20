Chef Sorin Bontea pierde unul dintre procesele cu Antena 1 și are de plătit o sumă foarte mare

Antena Group a câștigat în primă instanță unul dintre procesele cu fostul jurat de la emisiunea „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, scriePaginadeMedia. Decizia poate fi atacată în apel.

Potrivit sursei citate, Tribunalul București a decis că Bontea trebuie să plătească Antenei daune de 100.000 de euro „pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal.” La acestea se adaugă și cheltuieli de judecată.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel.

Un lung șir de procese

După ce în urmă cu trei ani, cei trei jurați de la „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, au refuzat să mai filmeze sezonul 13 al emisiunii, invocând oboseala, Antena Group a decis să-i dea în judecată.

Au urmat un lung șir de procese între cele două părți, mai ales în condițiile în care cei trei bucătari au semnat apoi cu PRO TV și au început să realizeze Masterchef.