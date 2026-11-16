Chiar ai nevoie de cel mai nou telefon? Cum alegi un smartphone de Black Friday fără să plătești pentru funcții pe care nu le folosești

Un telefon mai nou nu este automat și cea mai bună alegere pentru tine. Dacă îl folosești în principal pentru mesaje, social media, fotografii și aplicații de zi cu zi, s-ar putea ca un model lansat în urmă cu câțiva ani să îți ofere tot ce ai nevoie, la un preț considerabil mai mic. În schimb, dacă faci fotografii sau filmezi frecvent, te joci ori folosești aplicații solicitante, investiția într-un model premium poate avea mai mult sens.

Black Friday pe Flip.ro continuă până pe 28 noiembrie, cu reduceri suplimentare de până la 1.000 de lei la dispozitive recondiționate. Dar înainte să te uiți la preț, merită să te întrebi ce îți dorești, de fapt, de la următorul telefon.

Cât de mult contează generația telefonului?

Diferențele dintre generațiile de smartphone-uri nu sunt întotdeauna la fel de importante pentru fiecare utilizator. De exemplu, un iPhone 13 rămâne o opțiune pentru cineva care folosește telefonul pentru comunicare, navigare, aplicații bancare, streaming și fotografii obișnuite.

Un iPhone 15, în schimb, aduce câteva îmbunătățiri care pot conta în utilizarea de zi cu zi: o cameră principală de 48 MP, port USB-C și un ecran mai luminos. Pentru cineva care face multe fotografii sau își dorește un dispozitiv mai recent, diferența de preț poate fi justificată.

Alegerea nu se reduce însă doar la specificații. Contează și cât timp intenționezi să păstrezi telefonul. Un model mai nou poate beneficia de actualizări software pentru mai mult timp, în timp ce unul mai vechi poate fi suficient dacă îți propui un upgrade pe termen mai scurt.

Când merită să alegi un model premium?

Dacă folosești telefonul pentru a crea conținut, fotografie, editare video sau gaming, diferențele dintre modele devin mai vizibile. De exemplu, iPhone 17 Pro (256 GB, aspect Foarte Bun, la 4.899,99 lei) este orientat către utilizatorii care vor performanță ridicată și funcții foto-video avansate, inclusiv un sistem cu trei camere de 48 MP și opțiuni de filmare profesională.

Pe de altă parte, Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB, aspect Foarte Bun, la 2.699,99 lei) poate fi o alegere potrivită pentru cei care preferă un ecran generos, fotografierea cu zoom optic și funcțiile de productivitate oferite de S Pen.

În schimb, dacă nu folosești aceste funcționalități, merită să te gândești dacă ai nevoie să plătești în plus pentru ele. Un model mai accesibil poate oferi o experiență foarte bună pentru activitățile de zi cu zi.

Prețurile și disponibilitatea produselor pot varia pe parcursul campaniei, așa că ofertele actualizate merită urmărite direct pe Flip.ro.

Trei lucruri pe care să le verifici înainte să cumperi

1. Spațiul de stocare. Un telefon de 128 GB poate fi suficient dacă folosești servicii cloud și nu păstrezi foarte multe fișiere local. Dacă filmezi des, descarci jocuri sau vrei să ai la îndemână o bibliotecă mare de fotografii, o variantă de 256 GB poate fi mai potrivită.

2. Bateria. Autonomia contează mai mult decât multe funcții spectaculoase pe care le folosești ocazional. În cazul unui dispozitiv recondiționat, este important să verifici informațiile despre starea bateriei și condițiile în care aceasta a fost testată.

3. Starea dispozitivului și garanția. Un telefon recondiționat poate prezenta urme estetice de utilizare, fără ca acestea să îi afecteze funcționarea. De aceea, este util să verifici gradul de aspect, fotografiile produsului și condițiile de garanție și retur.

Black Friday continuă până pe 28 noiembrie

Pe Flip.ro, dispozitivele recondiționate pot avea prețuri cu până la 40% mai mici decât cele noi, iar în campania de Black Friday beneficiază de reduceri suplimentare de până la 1.000 de lei.

Fiecare dispozitiv este supus unui proces de verificare care include până la 67 de teste hardware și software. În plus, clienții beneficiază de 2 ani garanție, 30 de zile retur gratuit și posibilitatea de plată în până la 24 de rate fără dobândă, conform condițiilor campaniei.

Până pe 28 noiembrie, poți descoperi ofertele disponibile pe Flip.ro și compara modelele în funcție de ceea ce contează pentru tine. Descoperă ofertele disponibile pe Flip.ro.

Articol susținut de Flip.ro