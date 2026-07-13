VIDEO China a construit în deșert o machetă la scară reală a unei nave de război a SUA

Noi imagini din satelit au dezvăluit că China a construit o replică la scară reală a unui distrugător american din clasa „Arleigh Burke” în poligonul de teste Ruoqiang, situat în deșertul izolat din regiunea Xinjiang, relatează NDTV.

Imaginile au arătat, de asemenea, un sistem de șine cu o lățime de șase metri, pe care era instalată o țintă de dimensiunea unei nave. Specialiștii au apreciat că aceasta ar putea fi folosită pentru a simula o navă maritimă aflată în mișcare, a relatat Reuters.

Potrivit Institutului Naval al SUA (US Naval Institute), complexul a fost utilizat pentru testarea rachetelor balistice.

„Machetele, probabil ale mai multor nave de război americane, împreună cu alte nave militare (montate pe șine și mobile), ar putea simula ținte în legătură cu detectarea și identificarea țintelor”, afirmă un document redactat de firma de analiză a imaginilor din satelit AllSource Analysis.

„Acest lucru, precum și nivelul ridicat de detaliu al machetelor, inclusiv amplasarea mai multor senzori pe și în jurul țintelor reprezentând nave, sugerează că această zonă este destinată unor utilizări multiple pe termen lung”, se adaugă în analiză.

A US warship in the middle of a Chinese desert? Some things have to be seen to be believed and @willripleyCNN shows just that in his new report: pic.twitter.com/RbsM6xSDEW — Christiane Amanpour (@amanpour) July 11, 2026

De ce este important acest tip de navă americană de război

Analiștii cred că macheta este folosită pentru exerciții de tragere cu rachete și antrenamente ca parte a eforturilor mai ample ale Beijingului de a-și consolida capacitățile rachetelor antinavă, în perspectiva unui posibil conflict.

Potrivit Newsweek, distrugătorul cu rachete ghidate din clasa „Arleigh Burke” reprezintă un element esențial al Marinei Statelor Unite. Acesta escortează portavioane, îndeplinește rolul de platformă de apărare antiaeriană și execută lovituri la mare distanță, inclusiv în timpul recentului conflict cu Iranul.

Escadrila 15 de Distrugătoare, dislocată în Japonia și aflată sub comanda Flotei a 7-a a SUA, este alcătuită din 10 astfel de distrugătoare. Este cea mai mare unitate de acest tip. Navele escadrilei se întâlnesc în mod regulat cu forțele navale chineze în timpul operațiunilor desfășurate în Pacific.

Construirea acestei replici este interpretată ca un nou semnal că Beijingul tratează perspectiva izbucnirii unor ostilități în viitorul apropiat ca pe o posibilitate reală, indiferent de stadiul actual al relațiilor cu Washingtonul.