China a făcut pasul pentru reglementarea „oamenilor digitali”

Autoritatea de reglementare a spațiului cibernetic din China a emis vineri un proiect de reglementări pentru a supraveghea dezvoltarea online a „oamenilor digitali”, impunând etichetarea clară și interzicând serviciile care ar putea induce în eroare copiii sau cauza dependență, transmite Reuters.

Regulile propuse de Administrația Spațiului Cibernetic din China ar impune etichete vizibile cu înscrisul „om digital” pe tot conținutul care implică oameni virtuali și ar interzice ca aceștia să ofere „relații intime virtuale” persoanelor sub 18 ani, potrivit documentului publicat pentru consultare publică până la 6 mai.

Oamenii digitali sunt considerați entități virtuale create cu ajutorul inteligenței artificiale și al graficii computerizate, care imită cât mai realist aspectul, vocea și comportamentul unei persoane reale. Pe scurt, sunt versiuni digitale ale unor ființe umane, uneori complet fictive, alteori inspirate sau copiate după persoane reale.

Tehnologiile din spate includ modele lingvistice de mari dimensiuni (precum cea pe care se bazează ChatGPT), sinteză vocală, captura de mișcare (motion capture) sau creațiile 3D realiste.

China nu vrea ca „oameni digitali” să îi submineze unitatea națională

Proiectul de reglementări ar interzice, de asemenea, utilizarea informațiilor personale ale altor persoane pentru a crea oameni digitali fără consimțământ sau folosirea oamenilor virtuali pentru a eluda sistemele de verificare a identității, reflectând eforturile Beijingului de a-și menține controlul în contextul progreselor din domeniul inteligenței artificiale.

Oamenilor digitali le este interzis și să difuzeze conținut care pune în pericol securitatea națională, instigă la subminarea puterii de stat, promovează secesiunea sau subminează unitatea națională, se arată în proiectul de reguli.

Furnizorii de servicii sunt sfătuiți să prevină și să combată conținutul cu tentă sexuală, care prezintă groază, cruzime sau incită la discriminare pe criterii de etnie sau regiune, potrivit documentului. De asemenea, aceștia sunt încurajați să ia măsuri necesare pentru a interveni și a oferi asistență de specialitate atunci când utilizatorii manifestă tendințe suicidare sau de automutilare.

China și-a reafirmat clar ambițiile de a adopta agresiv inteligența artificială în întreaga economie prin noul său plan cincinal, emis luna trecută. Această direcție vine în paralel cu înăsprirea guvernanței într-un sector aflat în plină expansiune, pentru a asigura siguranța și alinierea la valorile socialiste ale țării.

Noile reguli urmăresc să acopere un vid de reglementare în sectorul oamenilor digitali, stabilind limite clare pentru dezvoltarea sănătoasă a industriei, potrivit unei analize publicate pe site-ul autorității de reglementare.

„Guvernanța oamenilor virtuali digitali nu mai este doar o chestiune de norme industriale; ea a devenit o problemă științifică strategică ce privește securitatea spațiului cibernetic, interesele publice și dezvoltarea de înaltă calitate a economiei digitale”, se mai arată în analiză.