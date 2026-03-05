Noul plan cincinal al Chinei îndeamnă la o transformare radicală a economiei, cu propuneri ce par desprinse din domeniul S.F.

Un ecran îl arată pe președintele chinez Xi Jinping în timpul sesiunii de deschidere a Congresului Național al Poporului (NPC), la Marea Sală a Poporului, în Beijing, în data de 5 martie 2026, FOTO: Adek Berry / AFP / Profimedia Images

China și-a prezentat în noul plan de politici pe următorii cinci ani ambițiile de a adopta agresiv inteligența artificială (AI) în întreaga sa economie, a doua cea mai mare din lume, și de a domina tehnologiile emergente precum calculul cuantic și roboții umanoizi, transmite Reuters. Iar unele dintre propuneri cer progrese în domenii ce încă par de domeniul științifico-fantasticului.

Potrivit planului publicat joi, pentru a coincide cu sesiunea de deschidere a Congresului Național al Poporului, China va „ocupa pozițiile dominante ale dezvoltării științei și tehnologiei” și va urmări „progrese decisive în tehnologiile de bază esențiale”.

Un raport separat al organismului de planificare economică de la Beijing a afirmat de asemenea că China își depășește rivalii în cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale, precum și în alte domenii cheie.

„China conduce acum lumea în cercetare, dezvoltare și aplicare în domenii precum inteligența artificială, biomedicina, robotica și tehnologia cuantică, iar noi progrese au fost realizate în cercetarea și dezvoltarea independentă de cipuri”, se arată în raport.

Planul cincinal al Chinei dă instrucțiuni pentru o bază de cercetare pe Lună și o rețea de comunicații cuantice

Guvernul de la Beijing a subliniat angajamentul său față de tehnologie – domeniu pe care îl numește „noi forțe productive de calitate” – în primele paragrafe ale raportului principal privind activitatea sa, prezentat de premierul Li Qiang. Această temă este acum mult mai proeminentă decât în raportul de anul trecut.

Dependența Chinei de tehnologia americană, precum cipurile și avioanele civile, a fost până acum o sursă majoră de frustrare pentru Beijing, pe măsură ce tensiunile comerciale dintre cele două țări au crescut. Războiul tehnologic dintre cele două țări a determinat ambele părți să impună controale la export pentru unele produse și resurse cheie – în special cipuri avansate în cazul Washingtonului și pământuri rare și minerale critice în cazul Beijingului.

Raportul privind activitatea guvernului și planul pe cinci ani au prezentat instrucțiuni de creștere a investițiilor în calculul cuantic, tehnologia 6G, inteligența artificială întrupată (tehnologia care stă la baza roboților umanoizi) și în domenii aflate în avangarda științei, precum interfețele creier-mașină.

Planul pe cinci ani promite, de asemenea, obținerea unor „progrese esențiale în tehnologiile de fuziune nucleară”, dezvoltarea unei rachete reutilizabile pentru încărcături grele, construirea unei rețele integrate de comunicații cuantice spațiu-Pământ, dezvoltarea unor computere cuantice scalabile și demonstrarea fezabilității construirii unei stații de cercetare pe Lună.

Planul de acțiune extins „AI+” al Chinei

Planul pe cinci ani, de 141 de pagini, acoperă o gamă largă de obiective și politici socio-economice și menționează inteligența artificială de peste 50 de ori, incluzând totodată un amplu „plan de acțiune AI+”.

Reuters notează că accentul pus pe tehnologie reflectă nevoia Chinei de a face față îmbătrânirii rapide a forței sale de muncă și crizei demografice iminente, luptei acerbe cu Statele Unite pentru supremația în tehnologiile fundamentale, precum și progreselor spectaculoase realizate de dezvoltatorii chinezi de modele de inteligență artificială, precum DeepSeek.

Printre măsurile specifice din plan se numără testarea utilizării roboților pentru a îndeplini sarcini în sectoare care suferă de deficit de forță de muncă și implementarea unor „agenți” AI capabili să execute sarcini cu un nivel minim de îndrumare umană.

Așa-zișii „agenți” AI sunt sisteme de inteligență artificială proiectate să desfășoare cât mai autonom o serie largă de sarcini cap-coadă, cu input minim.

„Obiectivul Beijingului este să utilizeze inteligența artificială și robotica pentru a crește productivitatea și performanța într-o gamă largă de sectoare, de la producție și logistică până la educație și sănătate”, a declarat Kyle Chan, cercetător specializat în tehnologie chineză la centrul de reflecție Brookings Institution.