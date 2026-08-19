China a terminat prima fază a lucrărilor la insula artificială care alarmează statele vecine

China a finalizat prima etapă a lucrărilor de construcție pe reciful Antelope din arhipelagul Paracel, construind o insulă artificială în Marea Chinei de Sud. Zona este una puternic disputată, iar analiștii spun că Beijingul intenționează să construiască aici cea mai mare bază militară a sa, transmite Reuters.

Noi imagini din satelit arată pentru prima dată conturul acestei suprafețe de teren recuperate din mare, după ce barjele și dragele au părăsit zona, în urma a cel puțin șase luni de lucrări desfășurate în această cale navigabilă intens circulată.

Imagini din satelit au surprins stadiul lucrărilor și la începutul lunii trecute.

Antelope Reef has reached another construction milestone with the completion of a new 680-meter quay, this enhances its waterfront infrastructure as the reclaimed feature steadily develops into China's largest artificial island in the South China Sea pic.twitter.com/CNNpNikfW4 — Damien Symon (@detresfa_) July 9, 2026

Finalizarea acestora demonstrează că Marea Chinei de Sud devine o arenă din ce în ce mai militarizată a competiției dintre China și Statele Unite și aliații acestora, în timp ce ambele tabere încearcă să obțină avantaje care s-ar putea dovedi esențiale în cazul unui viitor conflict privind Taiwanul.

„Partea de nord a Mării Chinei de Sud ar fi deosebit de importantă într-un scenariu de conflict pentru Taiwan, așa că [reciful] Antelope este amplasat într-o poziție ideală”, a declarat pentru Reuters Ben Lewis, fondatorul platformei de date open-source PLATracker.

În colțul sud-estic al insulei au început chiar lucrări la clădiri, inclusiv la o platformă pentru elicoptere, potrivit imaginilor realizate pe 19 iulie de Vantor, un furnizor comercial de imagini satelitare.

China nu a recunoscut încă oficial construirea unei noi baze militare, iar presa de stat de la Beijing susține că reciful Antelope va deservi nevoi civile precum prognoza meteorologică și cercetarea științifică.

Președintele chinez Xi Jinping în timpul unei „vizite de lucru”, FOTO: Xie Huanchi / Xinhua News / Profimedia Images

Ce arată imaginile din satelit despre insula construită de China

Analiști regionali în domeniul securității și atașați militari spun că proiectul va consolida probabil controlul militar al Chinei asupra părții nordice a acestei căi maritime strategice.

Imaginile arată o insulă artificială de aproape 6 km lungime, cu o linie de coastă dreaptă de peste 3 km, pe care unii analiști o consideră o posibilă pistă de aterizare.

Un chei de 680 de metri se întinde de-a lungul unui port cu ape adânci, iar una dintre imaginile Vantor arată o navă a pazei de coastă acostată în apropiere.

Într-un studiu publicat în această săptămână, Centrul pentru Studii Internaționale și Strategice de la Washington a afirmat că primele lucrări de excavare pentru o nouă pistă de aterizare par să fi început deja.

Damien Symon, un analist de informații din surse deschise care a semnalat pentru prima dată lucrările de dragare de la recif la începutul lunii ianuarie, a declarat că observase primele semne ale lucrărilor încă din decembrie anul trecut.

Lewis a spus că, în opinia sa, reciful Antelope s-ar putea dovedi una dintre cele mai importante poziții militare ale Chinei din Marea Chinei de Sud, mai mare decât insula Woody din apropiere și mai ușor de apărat decât rețeaua de baze aflate mai la sud, în arhipelagul Spratly.

„Cred că importanța Mării Chinei de Sud și a Comandamentului Teatrului de Sud a crescut în ultimul an în cadrul Comisiei Militare Centrale, în mare parte în legătură cu Taiwanul”, a adăugat Lewis, referindu-se la principala structură militară de conducere a Chinei, condusă de președintele Xi Jinping.

De ce provoacă insula din Marea Chinei de Sud îngrijorări atât de mari

Planificatorii militari chinezi s-ar putea simți mai confortabil păstrând anumite arme, precum bombardierele strategice H-6, în Insulele Paracel și mai aproape de teritoriul continental chinez, în loc să le amplaseze în Spratly, mai la sud.

Marea Chinei de Sud, FOTO: Torpix / Alamy / Profimedia

Insula Woody, cea mai mare dintre Insulele Paracel, a servit în mod tradițional drept centru administrativ al Chinei în Marea Chinei de Sud, găzduind uneori avioane de luptă și rachete sol-aer. Insula Triton, aflată tot în Paracel, găzduiește instalații extinse de supraveghere cu rază lungă de acțiune.

China ocupă toate Insulele Paracel din 1974, când a alungat marina fostului Vietnam de Sud. Vietnamul, care revendică întregul arhipelag ca aparținându-i, și-a intensificat în ultimii ani eforturile de extindere a propriei rețele de baze din Spratly.

Ministerul de Externe al Vietnamului nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta evoluția situației. În trecut, acesta și-a reafirmat revendicările de suveranitate asupra recifului Antelope, afirmând în martie că „se opune cu fermitate unor astfel de acțiuni (și) a făcut demersuri diplomatice”.

În afară de Vietnam, alte state din Asia de Sud-Est precum Filipine, Malaysia Taiwan și Brunei au toate revendicări în Marea Chinei de Sud.

Collin Koh, un cercetător în domeniul securității din Singapore, afirmă că reciful Antelope ar putea de asemenea să sprijine orice încercare a Beijingului de a crea așa-zise bastioane sau zone maritime protejate în Marea Chinei de Sud, menite să apere submarinele sale nucleare purtătoare de rachete balistice.

Lansarea unei rachete balistice de pe un submarin nuclear al Chinei, în timpul unor teste, FOTO: Li Xiangchao / Xinhua News / Profimedia

O bază militară care complică situația geopolitică

Koh spune că dezvoltarea insulei, care probabil va găzdui echipamente extinse de supraveghere, ar putea complica operațiunile submarine ale Statelor Unite și Vietnamului, ambele fiind active în această zonă.

Astfel de bastioane, aflate în apropierea bazelor de origine, ar proteja submarinele Chinei de expunerea la atacurile adversarilor, evitând necesitatea ca acestea să iasă în largul Pacificului de Vest.

Carl Thayer, profesor la Academia Forțelor de Apărare a Australiei, afirmă că odată finalizate, instalațiile din Paracel ar consolida capacitatea Chinei de a monitoriza Statele Unite și aliații acestora în timp de pace și ar adăuga un nivel suplimentar de complexitate în cazul unui conflict.

„Este încă un lucru de care Statele Unite ar trebui să se ocupe și ceva ce [forțele armate ale Chinei] ar putea încerca să apere de pe teritoriul continental chinez”, subliniază acesta.