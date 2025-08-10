Planurile pentru o „super-ambasadă” a unui stat comunist în inima unui important oraș european le dă fiori localnicilor. „Este o glumă proastă”

Clădirea fostei monetării regale a Marii Britanii pe care China planuiește să o transforme în sediu pentru misiunea sa diplomatică de la Londra. Sursă foto: Amer Ghazzal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Strada Cartwright este liniștită în mod normal, aflându-se poarte aproape de un reper renumit al Londrei, însă tihna oamenilor care trăiesc în centrul capitalei britanice riscă să fie perturbată de planurile Beijingului de a ridica o nouă misiune diplomatică în zonă, relatează CNN.

China continuă proiectele pentru noua sa reprezentanță diplomatică la Royal Mint Court, un teren întins din centrul Londrei, în apropierea Tower Bridge și a Turnului Londrei. Impozanta clădire, care acum este goală, a găzduit odinioară monetăria Marii Britanii.

Dacă propunerea va fi aprobată, China va investi câteva sute de milioane de dolari în transformarea clădirii, devenind cea mai mare ambasadă din Europa. China a cumpărat terenul istoric în 2018, pentru aproximativ 312 milioane de dolari.

Planurile Beijingului au stârnit temeri de spionaj, au neliniștit locuitorii din zonă, îngrijorați pentru siguranța lor personală, și vin într-un moment în care China a oferit recompense pentru cetățenii din Hong Kong aflați în Marea Britanie.

Regatul Unit a fost o destinație populară pentru mulți emigranți din fosta colonie britanică, acum un oraș semi-autonom al Chinei, unde Beijingul a reprimat cu duritate disidența în ultimii cinci ani.

Barry, un broker de asigurări care lucrează în zona Royal Mint Court, a comparat preluarea terenului de către China cu vânzarea bijuteriilor coroanei de către guvernul britanic.

„Clădirea este un monument al Regatului Unit… a fost Monetăria Regală. Așadar, a o da unui guvern străin, mai ales chinez, având în vedere tot ce se întâmplă în prezent cu chinezii, este o glumă proastă”, a declarat el pentru CNN.

„Biroul nostru se află chiar în fața clădirii și nu am auzit pe nimeni să spună ceva bun despre asta.”

Stradă în apropierea de locul unde China vrea să facă o nouă ambasadă. Sursă foto: RichardBaker / Alamy / Profimedia

Decizia privind construcția, pe masa guvernului britanic

După multe dispute la nivelul guvernului, Angela Rayner, viceprim-ministru și secretar pentru locuințe al Regatului Unit, ar trebui să ia o decizie finală cu privire la aprobarea planurilor controversate până pe 9 septembrie.

Într-o răsturnare de situație săptămâna trecută, Rayner a acordat Chinei două săptămâni pentru a explica de ce anumite părți din planul prezentat pentru amplasamentul ambasadei au fost cenzurate.

Scrisoarea, văzută de agenția de știri britanică PA, stabilește termenul limită de 20 august pentru ca Beijingul să prezinte motivele pentru care a redactat informațiile.

Anterior, cererea Beijingului pentru construirea ambasadei a fost inițial respinsă de consiliul local Tower Hamlets în 2022 din motive de securitate. Beijingul a depus din nou cererea anul trecut, la doar câteva săptămâni după revenirea la putere a Partidului Laburist în Marea Britanie, în speranța că noul guvern condus de Keir Starmer va fi mai receptiv la această solicitare.

Clădirea goală a Royal Mint Court urma să fie transformată într-un complex cu magazine, birouri și un centru de agrement înainte de a fi cumpărată de China. De atunci, aproximativ 100 de locuințe din zonă au fost clasificate ca fiind situate pe terenuri deținute de China.

Dacă planurile ambasadei vor fi dus la îndeplinire, aceste proprietăți vor rămâne pe terenuri chineze, deși nu vor intra în teritoriul ambasadei.

Anxietăți legate de „frontiera moale”

Locuitorii unui bloc de apartamente din vestul străzii Cartwright ar putea să se trezească în vecinătatea locuințelor personalului ambasadei. Balcoanele construite special pentru personalul diplomatic vor fi vizibile de la ferestrele din spatele blocului, potrivit CNN.

Asociația locuitorilor din Royal Mint Court, care reprezintă aproximativ 300 de persoane ce trăiesc în clădirile din apropiere și care se opun de ani de zile acestui plan, se teme de modul în care China își va exercita puterea de proprietar odată ce ambasada va fi construită în vecinătate.

O vedere a Royal Mint Court, locul propus pentru noua super-ambasadă chineză, în apropierea districtului financiar din Londra. Sursă foto: amer ghazzal / Alamy / Profimedia

Trezorierul asociației, Mark Nygate, în vârstă de 64 de ani, locuiește în cartier, la doar câțiva metri de amplasament. Parcarea blocului este separată de amplasamentul propus pentru ambasadă printr-un simplu gard de lemn, pe care Nygate îl numește „frontieră moale”.

În declarația dată CNN, Nygate și-a exprimat îngrijorarea că proprietarii chinezi ar putea efectua percheziții aleatorii în proprietăți sau că locuitorii ar putea fi acuzați de spionaj.

„Îmi place să fac fotografii. Am o parcelă de teren și fac fotografii acolo, dar parcela se află chiar de-a lungul graniței. Așadar, poți foarte ușor să faci o fotografie și ei să creadă că spionezi”, a spus bărbatul.

Și Poliția Metropolitană din Londra și-a exprimat îngrijorarea cu privire la orice demonstrații în masă la ambasadă, avertizând că acestea ar putea împiedica traficul și se pot extinde pe străzi, afectând zonele turistice.

„Brațul lung” al Chinei

Temeri vin și din partea grupurilor pentru drepturile omului, care spun că noua clădire a ambasadei ar putea facilita spionajul și aplicarea legii „brațului lung” al Beijingului, punând în pericol oponenții guvernului chinez din Marea Britanie.

China a fost acuzată în trecut că își folosește avanposturile, de fapt, ca secții de poliție în străinătate pentru a-i monitoriza pe cetățenii chinezi din străinătate și a-i constrânge să se întoarcă în țară.

Un astfel de incident a avut loc în Marea Britanie în octombrie 2022, când un protestatar pro-democrație din Hong Kong a fost târât în curtea consulatului chinez din Manchester și bătut, totul fiind filmat.

Ulterior, China a expulzat din Marea Britanie șase diplomați pe care poliția dorea să-i interogheze în legătură cu presupusa bătaie.

Dar alții cu interese cheie în zona Royal Mint au respins temerile de spionaj și recompense ca fiind „alarmiste”.

Mark Lahiff, un dezvoltator imobiliar local care ocupă funcția de director general al filialei britanice a companiei malaysiene IJM, s-a pronunțat în favoarea înființării ambasadei în cadrul unei audieri guvernamentale la Londra, în februarie.

„Acest cartier, Tower Hamlets, este unul dintre cele mai sărace cartiere din Marea Britanie”, a declarat Lahiff, ale cărui proiecte cu IJM includ aparthotelul Royal Mint Gardens, pentru CNN. „Pentru Republica Populară Chineză, investiția în acest cartier este una uriașă. Locul respectiv este pustiu din 2008.”