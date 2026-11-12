China amenință cu pedepse „severe” evazioniștii fiscali

China a promis consecințe dure pentru evazioniștii fiscali, după ce a impus termenul limită de 22 octombrie pentru chinezii bogați ca aceștia să își declare deținerile în trusturi offshore și să plătească un impozit de 20%, scrie Financial Times. Ca urmare, veniturile din impozitul pe venit aproape s-au dublat, iar autoritățile au înăsprit controlul asupra trilioanelor de dolari ascunse în străinătate de către bogații țării.

Beijingul a colectat în octombrie peste 120 de miliarde de renminbi (18 miliarde de dolari) din impozitul pe venitul persoanelor fizice din trusturile offshore deținute de rezidenți chinezi, contribuind la o creștere de 90% de la an la an a veniturilor fiscale individuale, potrivit Administrației Fiscale de Stat.

Autoritățile fiscale au declarat că „marea majoritate” a contribuabililor a cooperat la tranziția către noul regim. Dar și-au semnalat atenția asupra celor care nu și-au declarat în mod voluntar impozitele sau asupra celor care au depus declarații false.

„Pentru contribuabilii care încă nu declară sau depun declarații false după ce au fost îndemnați, se vor lua măsuri precum depunerea dosarelor pentru investigare în conformitate cu legea, iar cei aflați în circumstanțe grave vor fi expuși public”, au declarat oficialii, potrivit unui raport al agenției de știri de stat Xinhua.

„În același timp, autoritățile fiscale vor pedepsi sever, în conformitate cu legea, intermediarii ilegali și persoanele care îi determină sau îi ajută pe contribuabili să se sustragă de la plata impozitelor și le vor demasca, după caz”, au adăugat oficialii.

Pe baza creșterii de 90% de la an la an raportate pentru luna octombrie, veniturile estimate ale Chinei din impozitul pe venit pentru primele 10 luni ale acestui an ar fi putut depăși totalul de anul trecut, conform calculelor FT.

Reforma fiscală aliniază sistemul fiscal al Chinei cu cel al SUA și al Europei și ajută Beijingul să facă față presiunii fiscale care a crescut de la criza imobiliară din țară, spun experții.

Campania de impozitare a trusturilor offshore a zguduit vasta industrie de gestionare a averilor care vizează chinezii bogați.

În timp ce oficialii fiscali din Beijing au declarat în iulie că regulile se vor aplica mai întâi câștigurilor din activele offshore din 2023 până în 2025, FT a relatat în august că, în unele cazuri, controlul autorităților asupra câștigurilor de capital și a investițiilor din străinătate a început chiar și în anul 2000.

Harry Yu, partener senior la Fung Yu Trust Services, cu sediul în Hong Kong, care consiliază familiile cu legături cu China cu privire la structurarea averii transfrontaliere, a declarat că, deși exercițiul imediat de colectare a impozitelor a făcut „progrese substanțiale”, ajustarea mai amplă a industriei este „departe de a fi completă”.

„Familiile încă reconstituie înregistrările administratorilor, băncilor private, companiilor subiacente și investițiilor de capital privat”, a spus el, adăugând că există și „probleme de evaluare și interpretare pe care consilierii fiscali din China continentală trebuie să le rezolve”.

„Și odată ce situația istorică este abordată, apare următoarea întrebare: cum își mențin familiile conformitatea anuală, cum gestionează lichiditatea și cum decid dacă aranjamentele lor existente mai au sens?”