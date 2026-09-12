China amenință Washingtonul cu puțină vreme înaintea summitului Xi-Trump. Care este motivul nemulțumirii Beijingului

China a transmis Statelor Unite că intenţionează să anuleze o întâlnire planificată între liderii celor două ţări, programată pentru sfârşitul acestei luni, dacă Washingtonul aprobă până atunci noi vânzări de armament către Taiwan, au declarat sâmbătă mai multe surse informate cu privire la relaţiile bilaterale, citate de agenţia de presă niponă Kyodo, preluată de Agerpres.

În acelaşi timp, liderul de la Casa Albă a indicat într-un interviu că nu s-ar opune ideii ca producătorii auto chinezi să construiască maşini în Statele Unite, în ciuda opoziţiei parlamentarilor şi a companiilor auto americane.

Taiwanul, „cea mai importantă problemă”

Preşedintele american Donald Trump acordă o mare importanţă organizării summitului cu preşedintele chinez Xi Jinping, dorind aparent să bifeze realizări diplomatice înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din noiembrie.

În perspectiva vizitei iminente a lui Xi, China şi-a reiterat poziţia conform căreia problema Taiwanului reprezintă „o linie roşie” în relaţiile bilaterale, potrivit surselor citate de Kyodo.

China revendică insula democratică autoguvernată ca parte a teritoriului său, susţinând necesitatea reunificării, inclusiv prin forţă, dacă va fi cazul.

Cu ocazia întâlnirii cu Trump la Beijing, la jumătatea lunii mai, Xi i-a transmis preşedintelui american că Taiwanul este „cea mai importantă problemă” în relaţiile dintre cele două ţări, avertizând asupra riscului unui conflict în cazul unei gestionări necorespunzătoare a situaţiei. La acea vreme, Trump a declarat într-un interviu televizat că vânzările de armament către Taiwan ar putea constitui „un instrument de negociere foarte valoros” în relaţia cu China, afirmaţie care a generat îndoieli cu privire la angajamentele de securitate asumate de multă vreme de Washington faţă de aliaţii săi din Asia.

Intensificarea activităţilor militare ale Chinei în Strâmtoarea Taiwan şi în zonele adiacente a alimentat temerile privind o posibilă invazie şi un conflict regional de amploare, care ar putea implica Statele Unite şi aliaţii acestora.

În baza legii privind relaţiile cu Taiwanul, adoptată de Congresul SUA după ce Washingtonul a întrerupt relaţiile diplomatice cu Taipeiul în favoarea Beijingului, în 1979, Statele Unite furnizează armament Taiwanului pentru a-l ajuta să-şi menţină o capacitate adecvată de autoapărare. În decembrie anul trecut, administraţia Trump a anunţat un pachet de vânzări de armament către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari – cel mai mare de acest gen de până acum -, decizie care a provocat o reacţie vehementă din partea Chinei.

Trump a anunţat că îi va primi pe Xi şi pe soţia acestuia la Casa Albă pe 24 septembrie şi că va organiza un dineu oficial în onoarea lor. Guvernul chinez nu a făcut niciun anunţ oficial cu privire la vizita lui Xi în Statele Unite.

Trump are nevoie de susținerea Chinei în conflictul cu Iran

Conflictul SUA cu Iranul ar putea figura, de asemenea, printre principalele subiecte de pe agenda reuniunii, având în vedere că China este partenerul economic cheie al Teheranului. În contextul în care conflictul declanşat de Trump cu Teheranul la sfârşitul lunii februarie continuă fără a se întrevedea un sfârşit iminent, administraţia de la Washington a exercitat presiuni asupra Chinei pentru a o determina să nu deruleze afaceri cu Iranul.

Totuşi, potrivit uneia dintre sursele Kyodo, „China a adoptat o atitudine cooperantă şi nu blochează dialogul cu Statele Unite”.

Departamentele Trezoreriei şi Comerţului au un rol-cheie în negocierile Washingtonului cu Beijingul, iar cei doi preşedinţi ar urma să discute numeroase chestiuni economice esenţiale, inclusiv un potenţial acord de reducere a tarifelor vamale pentru bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari de fiecare parte.

De asemenea, potrivit surselor, stabilirea unui cadru de dialog privind siguranţa inteligenţei artificiale va figura, cel mai probabil, printre priorităţile de pe agendă.

În acelaşi timp, într-un interviu acordat vineri Fox News, Donald Trump a declarat că nu s-ar opune ideii ca producătorii auto chinezi să construiască maşini în Statele Unite, în ciuda opoziţiei ferme din partea parlamentarilor şi a companiilor auto americane, a consemnat Reuters.

„Dacă China ar dori să vină şi să deschidă o fabrică pentru a-şi produce maşinile aici, aş fi de acord cu acest lucru”, a spus Trump. „Japonia face acest lucru, dar angajează oameni de-ai noştri. Esenţial este că angajează oameni de-ai noştri”, a afirmat el, adăugând că nu vrea ca producătorii auto chinezi să construiască maşini în Mexic pentru a le exporta ulterior în Statele Unite. „Nu critic maşinile chinezeşti”, a insistat Trump.