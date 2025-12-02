China folosește tot mai intens inteligența artificială pentru a extinde cenzura și supravegherea

China extinde utilizarea inteligenței artificiale în întregul sistem de justiție penală și dezvoltă instrumente pentru a extinde monitorizarea minorităților etnice, arată un nou raport bazat pe cercetări open-source și pe o mulțime de surse din China.

Beijingul folosește inteligența artificială pentru a-și intensifica controlul asupra populației chineze, implementând tehnologii de ultimă generație pentru a crește eficiența cenzurii online și a supravegherii, arată un nou raport al Australian Strategic Policy Institute (ASPI), citat de Washington Post.

Unul dintre avantajele Chinei în competiția AI, spun experții, este efortul la scară foarte mare de a aplica tehnologia în situații reale. Companiile private care lucrează cu guvernul chinez au acces la cantități uriașe de date pe care le folosesc pentru a dezvolta modele și mai performante de AI.

Raportul australian este bazat pe cercetări open-source de pe site-urile unor companii chineze, pe anunțuri ale poliției, dar și pe documente de achiziții publice și postări ale guvernului. Raportul detaliază modul în care modelele AI sunt folosite pentru a analiza volume uriașe de date, pentru a marca cuvinte-cheie, dar și pentru a reduce vizibilitatea online a unor postări pe care autoritățile le consideră sensibile din punct de vedere politic.

Se oferă și un exemplu. Raportul arată că AI-ul este integrat în sistemul de justiție penală al Chinei, iar un inculpat identificat la un protest politic prin tehnologii de recunoaștere facială ar putea fi judecat într-o „instanță inteligentă” care folosește tehnici de AI pentru a analiza dosarele și a oferi recomandări privind sentința.

Se poate merge și mai departe: cel condamnat ar putea ajunge într-o închisoare care utilizează AI pentru a prezice emoțiile și starea mentală a deținuților, mai arată raportul.

În tot acest plan, un rol esențial aparține giganților tech Baidu, Tencent și ByteDance care au multă experiență în dezvoltarea unor instrumente high-tech de monitorizare și cenzură.

Când este vorba despre minorități etnice, guvernul este deosebit de interesat să monitorizeze activitatea online a uigurilor și tibetanilor, care sunt supuși unei supravegheri sporite și au multe interdicții.

Raportul are titlul „The party’s AI: How China’s new AI systems are reshaping human rights”

Sursa foto: Dreamstime.com