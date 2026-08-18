China îl anchetează pe cel mai cunoscut comediant al său după ce a menționat „Orașul Interzis” într-un cântec comunist

Un comediant de stand-up care este considerat una dintre cele mai influente figuri culturale din China este investigat de autorități, iar spectacolele sale au fost anulate după ce a făcut o glumă despre un cântec al Partidului Comunist, relatează CNN.

Guo Degang, cel mai cunoscut comediant din China, a fost acuzat că a încălcat normele morale publice după ce a improvizat versuri proprii pentru un celebru cântec revoluționar chinez. El a glumit pe seama acestuia în timpul unui spectacol pe care l-a susținut în orașul Wuhan la sfârșitul lunii trecute.

Guo a fost reclamat Biroului pentru Cultură și Turism al orașului de către o persoană care a susținut că acesta „nu doar că a denaturat și vulgarizat o operă revoluționară clasică, ci a încălcat și normele morale publice și standardele de conduită acceptate”. Reclamația a fost dezvăluită de una dintre publicațiile statului chinez.

CNN notează că problemele lui Guo evidențiază linia delicată pe care comedianții trebuie să o urmeze în China, o țară în care cenzura statului este atotputernică, mai ales în contextul în care partidul comunist aflat la putere își intensifică ofensiva ideologică.

Cântecul pe seama căruia a glumit comediantul chinez

Cântecul în cauză, „Fă să răsune mandolina mea dragă”, este considerat a surprinde spiritul rezilient al forțelor de gherilă comuniste care au luptat împotriva japonezilor în timpul războiului sino-japonez. Cântecul a apărut într-un celebru film chinezesc din anii 1950, intitulat „Gherilele căii ferate”, iar în 2019 a fost inclus printre cele 100 de cântece alese pentru a celebra cea de-a 70-a aniversare a fondării Republicii Populare Chineze.

Versurile originale sunt: „Soarele este pe cale să apună în vest; totul este liniștit pe lacul Weishan.” Însă Guo a modificat cea de-a doua parte, spunând în schimb „totul este liniștit în Orașul Interzis”, și a interpretat cântecul într-o manieră comică.

Menționarea Orașului Interzis – vastul complex de palate din inima Beijingului, care a fost sediul puterii conducătorilor imperiali ai Chinei timp de sute de ani – ar putea fi sensibilă din punct de vedere politic în China, din cauza legăturii sale istorice cu fosta monarhie.

Biroul pentru Cultură și Turism din Wuhan a declarat că „porțiunea adaptată interpretată de Guo Degang nu a fost inclusă în materialele prezentate pentru aprobarea prealabilă și este suspectată de încălcarea Regulamentului privind administrarea spectacolelor comerciale”.

Vizitatori la „Orașul Interzis” din China, FOTO: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Autoritățile chineze i-au anulat spectacolele

Guo se afla într-un turneu național pentru a sărbători cea de-a 10-a aniversare a trupei sale de teatru, însă unele dintre spectacolele sale programate ulterior au fost anulate.

„Nu există o dată sau un plan pentru o posibilă revenire. Deținătorii biletelor vor primi automat banii înapoi”, a declarat un angajat al Teatrului Poly Grand din orașul Xi’an, unde Guo urma să susțină un spectacol săptămâna aceasta.

Lui Guo i se atribuie meritul de a fi revitalizat un tip de comedie tradițională chinezească numit „xiangsheng”, interpretat de regulă ca un dialog între două persoane și bogat în jocuri de cuvinte și aluzii.

Guo este o vedetă cunoscută în întreaga Chină și a contribuit la promovarea mai multor forme de artă tradițională chineză care au ajuns să fie uitate în timp.

Vestea că îndrăgita vedetă este investigată a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte pe rețelele sociale chineze.

Unii utilizatori ai acestora consideră că Guo ar trebui pedepsit pentru modificarea cântecelor „roșii” (comuniste), un comentator afirmând că „arta trebuie să servească poporul; dacă oamenilor nu le place, atunci vă rog să nu mai faceți o astfel de artă”. Alții au sugerat că autoritățile sunt totuși „prea sensibile”.

Cărți scrise de Guo Degang scoase la vânzare la un târg de carte organizat la Shanghai în august 2026, FOTO: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Un alt comediant a fost amendat în China cu două milioane de dolari

Artiștii din China se confruntă cu un spațiu din ce în ce mai restrâns pentru exprimarea artistică, în condițiile în care partidul comunist urmărește să alinieze mediul online, celebritățile și mass-media din China la doctrina „Gândirii lui Xi Jinping”.

Nu este prima dată când artiștii se confruntă cu reacții dure sau chiar cu sfârșitul carierei lor pentru că au spus un lucru care a deranjat autoritățile.

În urmă cu trei ani, comedianul chinez de stand-up Li Haoshi a fost amendat cu 14,7 milioane de yuani (2 milioane de dolari), după ce a folosit o expresie asociată cu Armata Populară de Eliberare (PLA) în timp ce povestea despre doi câini vagabonzi.

După ce gluma sa a stârnit furia autorităților, Li și-a cerut scuze. Însă i s-a interzis să mai susțină spectacole pe termen nelimitat și nu a mai fost văzut în public de atunci.