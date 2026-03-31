China interzice „apartamentele pentru morți” din zgârie-nori. „Cine va intra să verifice? Pun GPS urnelor?”

O nouă lege intră în vigoare în China, începând de marți, prin care se interzice depozitarea urnelor cu cenușa rudelor incinerate în apartamentele goale, o practică folosită de oameni în ultima perioada pentru a evita plata unor costuri exorbitante pentru locurile de veci din ce în ce mai rare în cimitire, informează The Guardian.

În majoritatea părților lumii, când piața imobiliară se prăbușește, oamenii se opresc din a mai cumpăra locuințe. Însă în anumite regiuni din China, acest declin a dat naștere unui nou sector bizar care este în creștere: apartamentele pentru morți.

Cunoscute sub numele de „apartamente pentru cenușă”, aceste case sunt cumpărate de familii nu pentru a locui, ci pentru a depozita rămășițele incinerate ale rudelor, o practică care a câștigat popularitate în China pe fondul creșterii costurilor funerare.

Potrivit Financial Times, guvernul chinez a început oficial în luna martie o campanie masivă de combatere a acestei practici.

Interdicție explicită

Consiliul de Stat al orașului Beijing a aprobat luni interdicția de a păstra cenușa defuncților în „locuințe rezidențiale” neocupate și destinate special acestui scop, scrie AFP.

Noua reglementare în vigoare interzice acum în mod explicit „utilizarea locuințelor rezidențiale destinate în mod specific depozitării cenușii”.

Potrivit Consiliului, rămășițele umane pot fi îngropate numai în zone desemnate pentru acest lucru, cum ar fi cimitirele publice.

Organizarea funeraliilor a reprezentat aproape jumătate din salariul mediu anual al chinezilor în 2020, potrivit unui sondaj realizat de compania britanică de asigurări SunLife.

În schimb, „apartamentele pentru cenușă”, situate în complexe rezidențiale izolate și puțin populate, sunt mai ieftine decât o parcelă într-un cimitir public, potrivit presei chineze.

Scepticism privind măsura

Autoritatea națională de supraveghere a piețelor a anunțat marți o nouă serie de reguli menite să combată frauda și lipsa de transparență în stabilirea prețurilor pentru serviciile funerare, cu scopul de a „reduce povara cheltuielilor funerare pentru populație”.

Utilizatorii de pe rețelele de socializare sunt sceptici privind măsura. „Cine va intra să verifice? Sau au de gând să pună un dispozitiv de urmărire GPS pe fiecare urnă?”, a spus un utilizator. „Chiar și cu o reducere de 90%, loturile de veci sunt încă prea scumpe”, a scris o altă persoană.

China are una dintre populațiile cu cea mai rapidă îmbătrânire din lume. A înregistrat 11,3 milioane de decese în 2025, față de 9,8 milioane în 2015, și mult mai mult decât cele 7,9 milioane de nașteri din aceeași țară în același an.

Confruntate cu un număr tot mai mare de înmormântări și cu o ofertă de terenuri din ce în ce mai limitată, autoritățile din marile orașe, precum Shanghai, subvenționează costurile pentru cei care optează pentru „metode ecologice de înmormântare”, inclusiv „înmormântarea la adâncime sau înmormântarea în mare a rămășițelor incinerate”.

În 2025, înmormântările în mare din Shanghai au atins un nivel record, depășind pentru prima dată 10.000 de cazuri.