China își numără roboții umanoizi. Aceștia vor primi cărți de identitate

Blade Runner sau replicantul Roy Batty de la Tyrrell Corporation, devin astfel realitate.

China a prezentat un sistem național care introduce un act de identitate digital valid în sectorul roboticii umanoide aflat în rapidă expansiune, atribuind fiecărei mașini un ID format din 29 de cifre pentru a permite trasabilitatea și, bineînțeles, o guvernare securizată, scrie presa italiană.

Inițiativa stabilește un cadru unificat pentru a asigura siguranța, responsabilitatea și guvernanța standardizată și se bazează pe o platformă națională de servicii de gestionare a ciclului de viață complet pentru roboții umanoizi, lansată la Beijing.

Platforma, condusă de organismul de standardizare al Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT), servește drept coloană vertebrală operațională pentru noua specificație de reglementare, care impune ca fiecărui robot umanoid să i se atribuie un cod unic de identitate.

Dezvoltat de principalele organisme naționale de standardizare, acest identificator digital servește drept carte de identitate completă pentru fiecare mașină şi permite trasabilitatea end-to-end pe tot parcursul ciclului de viață al robotului – de la producție și vânzare, până la utilizarea zilnică și reciclarea finală.

Codul de 29 de cifre este structurat meticulos în patru segmente: un cod de țară de 2 cifre, un cod de companie de 4 cifre, un cod de model de 6 cifre și un număr de serie de 17 cifre.

Împreună, aceste elemente formează baza unui sistem de trasabilitate, permițând identificarea și urmărirea precise.

Această mișcare este concepută pentru a aborda probleme fundamentale legate de siguranță, management și guvernanță, accelerând în cele din urmă aplicarea practică a roboților umanoizi. Actualizarea reglementărilor vine într-un moment critic: industria roboților umanoizi din China a cunoscut o creștere explozivă, cu peste 500 de companii concentrate în centre naționale. Această expansiune rapidă a declanșat şi probleme, inclusiv codificarea fragmentată între diferiți producători.

Noul standard impune o regulă strictă „fără cod, fără acces pe piață”. Toți roboții vânduți sau distribuiți pe plan intern trebuie înregistrați, iar producătorii sunt obligați să retragă produsele atunci când sunt detectate defecte comune. Recondiționarea și revânzarea roboților casați sunt strict interzise.

Platforma creează un mecanism de guvernanță cu buclă închisă. Acoperind cercetarea și dezvoltarea, producția, întreținerea și reciclarea, sistemul – potrivit autorităților de reglementare din Beijing – asigură prevenirea riscurilor și urmărirea clară a responsabilităților până la sursă.

Globalizarea de înaltă calitate a roboților umanoizi necesită un sistem de management standardizat cu reguli unificate. În program s-au înscris peste 100 de companii, emiţând coduri complete ale ciclului de viață pentru peste 28.000 de unități din cele 200 de modele de produse.

Inițiativa nu numai că oferă baza tehnică pentru recunoașterea reciprocă internațională și circulația transfrontalieră, însă consolidează și rolul Chinei în definirea standardelor globale și a competitivității în industrie. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)