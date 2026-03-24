China se folosește de conturi de LinkedIn false pentru a încerca să spioneze NATO și UE prin Belgia

Un telefon cu logoul LinkedIn pe ecran și steagul Chinei în fundal (imagine ilustrativă), FOTO: Budrul Chukrut / Zuma Press / Profimedia

Serviciile secrete chineze încearcă să obțină informații confidențiale importante prin Belgia, provenite în special de la NATO și de la UE, folosind profiluri false de pe LinkedIn, au relatat marți publicațiile De Tijd și L’Echo, citate de La Libre.

Astfel, profilul unui consultant din Hong Kong care recruta în Belgia ascundea, de fapt, spioni din Shanghai. Jurnaliștii de investigație au descoperit că un anumit „Kevin Zhang, șef de proiect la Oriental Consulting din Hong Kong”, profil șters recent, servea drept acoperire pentru Ministerul chinez al Securității Statului (MSS), cel mai mare serviciu de informații de la Beijing.

Prin intermediul acestui profil, agenții încercau să intre în contact cu funcționari, profesori universitari și alte personalități influente implicate în dosare strategice din Belgia, Franța, Marea Britanie, Olanda sau Italia.

Cei care cădeau în capcană erau invitați, în schimbul unei remunerații, să redacteze și să transmită rapoarte, de exemplu despre restricțiile preconizate de UE privind investițiile chineze în materiile prime critice sau despre strategia NATO referitoare la Taiwan.

Aceste persoane erau împinse să divulge informații provenite din reuniuni cu ușile închise sau din interiorul administrației UE.

Annelies Verlinden, ministra justiției din Belgia, a confirmat că „datorită unui sistem ingenios pus la punct de-a lungul anilor, diverși funcționari, universitari și alte personalități influente din întreaga lume au fost abordați de ceea ce se dovedește a fi un agent de informații chinez”.

Acest caz arată, de asemenea, „că trebuie să dezvoltăm o reziliență semnificativă în fața acestei strategii”, a mai spus ea.