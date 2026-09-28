China se pregătește să trimită în spațiu pentru prima oară un astronaut străin, ales din zeci de candidați

Doi piloți pakistanezi memorează limba mandarină, se antrenează în centrifuge și învață să mănânce, să doarmă și să repare echipamente în condiții de imponderabilitate, în timp ce se apropie momentul deciziei privind care dintre ei va deveni primul astronaut străin ajuns la bordul stației spațiale chineze „Tiangong”, relatează Reuters.

Călătoria în spațiu va marca o premieră pentru Pakistan și prima misiune în care China va lansa în spațiu un astronaut din afara țării.

Ea face parte dintr-o cooperare mai amplă dintre Beijing și Islamabad, care se desfășoară în paralel cu Inițiativa „Centura și Drumul” și care a dus la lansarea de către China a unor sateliți pakistanezi, la dezvoltarea unui sistem comun de navigație prin satelit și la construirea de către Pakistan a unui rover care urmează să fie trimis în cadrul misiunii lunare chineze „Chang’e 8”, menită să fie lansată în jurul anului 2028.

Amer Gilani, care coordonează cooperarea în domeniul zborurilor spațiale cu echipaj uman la agenția spațială pakistaneză SUPARCO, a subliniat că piloții Zeeshan Ali și Khurram Daud se antrenează de luni de zile la Centrul chinez de cercetare și pregătire a astronauților din Beijing pentru misiunea concepută de cele două țări încă din 2019.

China nu a anunțat care dintre cei doi piloți pakistanezi va zbura în spațiu și nici data lansării misiunii, însă Gilani a spus că o decizie finală privind selectarea astronautului este așteptată la jumătatea sau spre sfârșitul lunii octombrie.

Agenția spațială a Chinei este așteptată să ia o decizie luna viitoare

Cel care va fi ales nu se va întoarce în Pakistan înainte de lansare, urmând să plece direct în spațiu din China după perioada de pregătire și să revină acasă după o perioadă de recuperare în urma întoarcerii pe Pământ.

Gilani a precizat într-un interviu acordat Reuters că pregătirea include cursuri intensive de limba mandarină, învățarea sistemelor navei spațiale și adaptarea atât la microgravitația din orbită, cât și la forțele G generate la decolare.

Cei doi bărbați au fost selectați dintre aproximativ 20 de finaliști, proveniți dintr-un grup inițial de piloți și oameni de știință pakistanezi, care au fost evaluați în funcție de aptitudinea medicală, reziliența psihologică și toleranța la forțele G. Cea din urmă este o calitate pe care puțini oameni de știință o posedă, a explicat Uzair Ansari, un alt director din cadrul SUPARCO.

„Nu poți găsi cu ușurință oameni de știință care să fie familiarizați cu zborul și cu expunerea la forțe G de nivel ridicat”, a subliniat el, explicând că acesta este motivul pentru care au fost aleși cei doi piloți cu experiență în zboruri de mare viteză.

Stația Spațială Tiangong, Foto: Ramon Andrade 3dciencia / Sciencephoto / Profimedia

Astronautul pakistanez nu va pilota nava spațială chineză

Odată ajuns în spațiu, pilotul ales va avea titulatura de „specialist în încărcătura utilă” („payload specialist”), termen folosit în domeniul aerospațial pentru o persoană a cărei sarcină pe orbită este să desfășoare experimente științifice, nu să piloteze nava.

Din cele peste 300 de propuneri de experimente primite de SUPARCO de la universități din Karachi, Lahore și Islamabad după o campanie desfășurată pe durata unui an, institutele chineze au selectat patru pentru acest zbor. Potrivit declarațiilor oficiale, acestea vor fi experimente de biotehnologie care vor contribui la combaterea insecurității alimentare și a schimbărilor climatice.

Fiecare experiment este construit și testat în prealabil în propriile laboratoare ale SUPARCO, înainte ca inginerii chinezi să își dea aprobarea.

Astronautul va zbura la bordul unei nave spațiale construite în China, lansată de pe un amplasament chinez, instruit de instructori chinezi și va comunica în mandarină pe orbită.

Pakistanul nu dispune de propriul vehicul de lansare independent sau de o navă spațială cu echipaj uman, iar șederea în spațiu va dura aproximativ o săptămână, o fracțiune din durata de aproximativ șase luni a misiunilor echipajelor chineze.

O premieră pentru misiunile spațiale ale Chinei

De la primul zbor al lui Iuri Gagarin în 1961 cetățeni din aproximativ 50 de țări au ajuns în spațiu, însă doar trei națiuni – Rusia, Statele Unite și China – și-au lansat propriile nave spațiale cu echipaj uman. Invitația adresată Pakistanului de către China este prima dată când aceasta va transporta un astronaut străin.

Întrebat dacă Islamabadul a obținut în cadrul parteneriatului cu Beijingul vreo promisiune privind trimiterea unui astronaut pe Lună, Gilani a spus că „nu există niciun angajament oficial sau vreo discuție în acest sens”.

El a adăugat însă că evoluțiile ulterioare vor depinde de modul în care se va desfășura „misiunea noastră inaugurală”.

Roverul lunar construit în Pakistan, care urmează să fie trimis în cadrul misiunii lunare chineze „Chang’e 8” în jurul anului 2028, reprezintă o componentă separată a acestei cooperări. Roverul va folosi imagistică stereo bazată pe inteligență artificială pentru a detecta obstacolele, a aprecia adâncimea și a-și planifica propriul traseu pe suprafața Lunii, întrucât controlorii de pe Pământ nu îl pot ghida în timp real.

Cu toate acestea, Ansari este categoric: misiunea reprezintă o „oportunitate unică în viață” pentru oamenii de știință din țara sa.