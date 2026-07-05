China și Rusia fac exerciții navale comune în „zone relevante” ale Oceanului Pacific. Temeri în rândul vecinilor Beijingului

Forţele navale ale Chinei şi Rusiei vor desfăşura exerciţii militare în luna iulie în apele şi spaţiul aerian ale gigantului asiatic, urmate de o operaţiune de „patrulare navală comună” în „zone relevante” ale Oceanului Pacific, a informat duminică Ministerul chinez al Apărării, relatează EFE, preluată de Agerpres.

Manevrele navale „Joint Sea-2026” vor avea loc în apropierea portului Qingdao (provincia Shandong), de-a lungul coastei Mării Galbene, conform unui comunicat al Ministerului Apărării care nu precizează coordonate pentru patrulele maritime ce vor fi realizate ulterioar, care la ediţia din 2025 s-au extins până la Guam, strâmtoarea Bering şi apele din apropiere de Hawaii.

Potrivit informaţiilor oficiale, exerciţiile fac parte din planul anual de cooperare între forţele armate ale celor două ţări şi au ca obiective „să răspundă împreună provocărilor de securitate” şi „să protejeze pacea şi stabilitatea regională”.

Zone maritime aflate în litigiu

Anunţul vine după ce, la sfârşitul lunii iunie, armatele Chinei şi Rusiei au efectuat o patrulă aeriană comună care a survolat Marea Japoniei, Marea Chinei de Est şi Oceanul Pacific de Vest, la care Coreea de Sud şi Japonia au reacţionat desfăşurându-şi propriile avioane de vânătoare pentru a răspunde oricărei situaţii şi asupra căreia Tokyo şi-a exprimat prin canale diplomatice „profunda îngrijorare” faţă de Beijing şi Moscova.

De asemenea, aceste manevre se adaugă reluării, anunţate sâmbătă, a patrulelor maritime ale Gărzii de Coastă din China în apele de est ale Taiwanului, o operaţiune de control şi inspecţie a navelor începută în iunie şi denunţată de Taipei şi de mai multe ţări europene care o consideră „o ameninţare” pentru stabilitatea regională şi libertatea de navigaţie.

China are un diferend teritorial cu Japonia în Marea Chinei de Est referitor la insulele Diaoyu (Senkaku), pe lângă revendicarea aproape integrală a Mării Chinei de Sud prin care trece aproximativ o treime din comerţul maritim mondial şi unde are dispute cu mai multe ţări din Asia de Sud-Est.

Apele portului Qingdao sunt departe de zonele disputate cu Tokyo şi Manila, notează EFE.

Beijingul şi Moscova desfăşoară periodic exerciţii militare după ce, la începutul anului 2022 – cu puţin înainte de invazia rusă în Ucraina – au semnat o alianţă strategică strânsă, care s-a intensificat de atunci şi a inclus vizite ale preşedintelui Xi Jinping în Rusia şi ale lui Vladimir Putin în China.