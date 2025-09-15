China și SUA au ajuns la un acord preliminar privind vânzarea TikTok, după luni de negocieri

Statele Unite și China au ajuns la un acord-cadru privind aplicația de distribuire a videoclipurilor scurte TikTok, ca parte a unor discuții mai ample despre taxe vamale și politică economică, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citat de Reuters.

Un acord ar permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, unde s-a confruntat cu perspectiva de a fi închisă încă din data de 17 septembrie, dacă nu trece la proprietate americană.

„Acordul-cadru este pentru o trecere la o proprietate controlată de SUA”, le-a spus Bessent reporterilor la Madrid, la finalul a două zile de discuții, fără a oferi detalii suplimentare. Acordul se referă la activitățile TikTok din SUA, nu la operațiunile Bytedance, compania chineză din spatele platformei, în întreaga lume.

Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, a declarat la rândul său că ar putea exista o scurtă prelungire a termenului-limită de 17 septembrie pentru ca TikTok să definitiveze acordul-cadru.

„Nu ar fi fost prelungit fără un cadru”, a spus Bessent. El a mai precizat că președintele Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping vor avea o convorbire vineri.

Anunțul vine după ce administrația Trump amenințase mai devreme în cursul zilei de luni că va merge mai departe cu interzicerea popularei aplicații de socializare, dacă China nu renunță la cererile de concesii privind reducerea taxelor vamale și restricțiile tehnologice, ca parte a unui acord de cedare a participațiilor de către Bytedance unui proprietar american.

Bessent a declarat că, probabil, va exista încă o rundă de discuții în zilele următoare pentru a aborda probleme de politică comercială și economică.

De ce negociează China și SUA vânzarea operațiunilor TikTok

Fostul președinte american Joe Biden a promulgat în aprilie 2024 o lege adoptată de Congres care obligă TikTok să taie toate legăturile cu compania-mamă chineză ByteDance până în data de 19 ianuarie a acestui an sau să vândă aplicația pentru SUA unui cumpărător agreat de administrația americană.

SUA au justificat măsura prin îngrijorările pe care TikTok pe provoacă în chestiuni ce țin de securitate națională, acuzând ByteDance că răspunde dispozițiilor Partidului Comunist de la Beijing, în pofida faptului că este o companie privată.

ByteDance a refuzat să se conformeze acestei legi, pe care a atacat-o în justiția americană. Însă Curtea Supremă de la Washington i-a respins contestația în data de 17 ianuarie. O zi mai târziu, ByteDance a oprit TikTok pentru utilizatorii din SUA însă a revenit asupra deciziei după ce Donald Trump, președinte-ales la momentul respectiv, a promis că va găsi o soluție.

Trump, care a fost învestit pentru al doilea său mandat de președinte în data de 20 ianuarie, a prelungit de atunci de mai multe ori termenul-limită pentru vânzarea operațiunilor TikTok din SUA.