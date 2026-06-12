„Războiul secret din adâncuri”: China reclamă că a descoperit „țestoase și pești spion” în apele sale

Autoritățile chineze denunță monitorizarea apelor lor teritoriale cu ajutorul unor dispozitive noi de spionaj și acuză agențiile străine că „adună date marine sensibile”, potrivit The Guardian.

Ministerul Securității de Stat chinez a avertizat, vineri, că în mările din jurul Chinei se desfășoară în tăcere un „război secret invizibil”. Agențiile străine colectează date „prin intermediul unei varietăți de dispozitive noi de spionaj” pentru a produce hărți subacvatice care reprezintă o „amenințare gravă la adresa securității noastre naționale”.

Printre tehnicile de spionaj utilizate, ministerul a menționat că au fost găsite animale marine de mari dimensiuni, inclusiv „broaște țestoase spion” și „pești spion”, atașate de senzori în timp ce înotau în apele chineze.

Date transmise prin satelit

Animalele „colectau în timp real date sensibile despre mediul marin, precum temperatura apei, salinitatea și curenții oceanici, și le transmiteau în străinătate prin satelit”.

În comunicatul publicat de instituție pe platforma chineză WeChat, nu s-au oferit detalii despre locul în care au fost găsite animalele sau despre cine le echipase.

Dar ministerul Securității de Stat din China a precizat că a găsit, de asemenea, balize „amplasate de un institut de cercetare marină din străinătate”. Aceste geobalize erau „echipate cu un pachet de senzori meteorologici” care le permitea să urmărească „semnăturile acustice ale submarinelor chineze în timp real”, au precizat autoritățile de la Beijing.

Totodată, instituția a menționat un nou tip de dronă marină alimentată de mișcarea valurilor și de energia solară, despre care a afirmat că a fost utilizat de actori străini pentru a transmite „date de mediu maritim legate de domeniul militar și informații privind activitățile navelor”.

Precedentul din Marea Neagră

Acuzațiile privind utilizarea animalelor marine în scopuri de spionaj nu sunt o noutate. În 2023, serviciile secrete britanice au afirmat că Rusia își intensifica măsurile de securitate la baza flotei sale din Marea Neagră de la Sevastopol prin desfășurarea de delfini dresați.

Raportul agenției britanice de informații din domeniul apărării menționa că Rusia dresase delfini cu bot gros, care erau ținuți în țarcuri plutitoare în port, pentru a „contracara scafandrii inamici”.

China face în mod regulat acuzații privind activități de spionaj desfășurate în apele din vecinătate, inclusiv în Marea Chinei de Sud, Marea Chinei de Est și Strâmtoarea Taiwan, care se numără printre cele mai sensibile din punct de vedere militar și cele mai disputate din lume.

În 2024, China a declarat că a identificat „faruri” ascunse pe fundul oceanului, care ar putea ghida tranzitul submarinelor străine și „pregăti terenul pentru luptă”.

Presa chineză relatează că guvernul oferă pescarilor recompense financiare cuprinse între 50.000 și 500.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 6.500 – 65.000 de euro, pentru descoperirea dispozitivelor de spionaj în apele sale teritoriale.