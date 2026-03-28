Chinezii de la BYD au anunțat că au depășit Tesla la vânzări, dar profitul a scăzut

Grupul chinez BYD Co a anunţat vineri că vânzările sale anuale au ajuns la nivelul record de 116 miliarde de dolari, depăşind Tesla, dar profitul său a scăzut pentru prima dată din 2021, pe fondul presiunilor provocate de concurenţa intensă, transmite AP, preluată de Agerpres.

BYD, cel mai mare producător mondiale de vehicule electrice (EV), se extinde pe pieţele globale, inclusiv America Latină şi Europa, unde, susţin analiştii, marjele de profit sunt mai ridicate decât în China.

Pe fondul concurenţei extrem de ridicate din China, cea mai mare piaţă auto din lume, analiştii se aşteaptă la dificultăţi în acest an. Dar un impuls pentru producătorii EV a venit în urma creşterii preţurilor la benzină şi motorină, în urma războiului din Iran, ceea ce reînnoieşte interesul în energia regenerabilă.

BYD a vândut 2,26 milioane de mașini electrice

Tesla a pierdut competiţia cu BYD şi nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor.

Anul trecut, BYD a vândut 2,26 milioane de vehicule electrice, un avans de 28% faţă de 2024, în timp ce Tesla a livrat 1,64 milioane de unităţi, un declin de 9%.

Veniturile companiei chineze au urcat cu 3,5% anul trecut, la 804 miliarde de yuani (116 miliarde de dolari), eclipsând rivala Tesla, care a raportat venituri de 94,8 miliarde de dolari.

Dar BYD a anunţat că profitul din 2025 s-a situat la 32,6 miliarde de yuani (4,7 miliarde de dolari), un recul de 19% faţă de 2024. Este primul declin al profitului din 2021.

Războiul intens al preţurilor în China a afectat profitabilitatea BYD, după ce rivali cum ar fi Geely Auto au câştigat teren la începutul lui 2026.

Anul acesta, subvenţiile guvernamentale menite să încurajeze şoferii chinezi să treacă la vehicule electrice au fost diminuate anul acesta, punând presiune pe producătorii auto.