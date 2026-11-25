O firmă de construcții a plătit aproximativ 2,19 milioane de lei unor angajați fără să treacă banii prin statul de plată. Transferurile au mers prin conturile personale ale directorului și ale mamei sale, potrivit unui control al ANAF Antifraudă.

Pe hârtie, banii plecau din contul firmei cu explicații banale: „împrumut”, „chirie”, „cazare”, „rată”. De fapt, ajungeau în conturile personale ale directorului și ale mamei acestuia. De acolo erau trimiși mai departe către aproximativ 100 de oameni. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) spun că aceste plăți reprezentau, de fapt, salarii.

Controlul a vizat perioada 2021–2025. Unii dintre cei plătiți erau angajați oficial, dar primeau mai mult decât apărea în contabilitate. Alții nu aveau deloc contract de muncă, deși lucrau pentru firmă. În total, plățile identificate pe cele două căi ajung la aproximativ 2,19 milioane de lei.

De ce ar ocoli cineva statul de plată

Atunci când un salariu e declarat, angajatorul trebuie să vireze la stat impozitul pe venit și contribuțiile sociale (pensie, sănătate, plus contribuția asiguratorie pentru muncă). Împreună, acestea înseamnă peste 40% din salariul brut. Toate apar lunar în Declarația 112, documentul prin care firmele raportează ANAF câți bani plătesc angajaților și ce taxe datorează pentru ei. Banii trimiși ca „împrumut” sau „chirie” printr-un cont personal nu ajung în această declarație. Pentru acest circuit, inspectorii au calculat obligații fiscale de aproximativ 1 milion de lei.

Paguba nu e doar a statului. Un om plătit astfel nu acumulează vechime pentru pensie, nu are asigurare de sănătate pe baza muncii lui și nu poate cere ajutor de șomaj sau concediu medical. Construcțiile au beneficiat ani la rând de facilități fiscale tocmai ca să scoată munca din zona gri, așa că plata pe sub mână e greu de justificat chiar și din punct de vedere economic.

Controlul a mai găsit două probleme. Firma ar fi trecut în deconturi TVA deductibilă cu aproximativ 1,7 milioane de lei peste ce justificau documentele. Pe scurt, o firmă plătește TVA când cumpără și încasează TVA când vinde, iar statului îi virează diferența. Dacă umfli TVA-ul „plătit” la cumpărare, virezi mai puțin. Separat, aproximativ 1,9 milioane de lei încasați pentru servicii prestate au rămas în evidențe fără să fie recunoscuți drept venituri, deci nu au fost declarați.

3,7 milioane de lei și 155.000 de euro, în interes personal

Inspectorii mai spun că directorul ar fi folosit în interes personal bani ai firmei în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro.

Administratorul de drept, adică persoana trecută oficial în acte, care e și asociat, nu s-ar fi implicat deloc în activitate. El a declarat că a semnat actele de înființare la rugămintea directorului, prieten din copilărie, pentru că acesta nu ar fi putut, la momentul respectiv, să înființeze o firmă pe numele său. Comunicatul nu spune de ce. Mecanismul e cunoscut în practica fiscală: un „om de paie” semnează actele, iar decizia și banii rămân în mâna altcuiva.