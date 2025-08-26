Chirie de 15.000 de euro lunar pentru un sediu al unei instituții publice cu 51 de angajați din Brăila. Cine sunt proprietarii clădirii

O instituție din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care gestionează proiectele pe zona de sud-est a țării, beneficiază de un sediu în Brăila pentru care plătește chirie peste 15.000 de euro pe lună, dezvăluie Public Record.

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Sud-Est (OIR) are în organigramă 51 de posturi, iar suprafața birourilor închiriate este de 1.470 de metri pătrați.

Sediul în care s-au mutat funcționarii, anul trecut, se află pe strada Constantin Sandu Aldea, nr.1C din Brăila. Clădirea a fost închiriată de instituție pentru cinci ani.

Anterior, începând cu 2022, în aceeași clădire a funcționat un cămin de bătrâni, gestionată de Asociația Grande Center Senior, potrivit jurnaliștilor de la Public Record.

Proprietarii clădirii unde astăzi are sediul structura regională a ministerului sunt soții Petru Rareș și Liliana Elena Căpităneanu și familia Eduard și Mădălina Constantinescu.

Legături cu lumea interlopă

Soții Petru Rareș și Liliana Elena Căpităneanu, care dețin jumătate din clădire, sunt conectați cu lumea interlopă și au fost anchetați, în trecut, de procurori pentru afaceri cu centre de îngrijire a bătrânilor, potrivit sursei citate.

Liliana Căpităneanu a fost vicepreședinta Asociației Aura 2010, înființată de mama ei, Aura Udrea, iar soțul, Rareș Căpităneanu, era angajat și el la asociație. Aura Udrea este văduva lui Costache Golea, cunoscut drept „Costel Frizeru”, un interlop brăilean.

Asociația Aura ajunsese, în 2017, să gestioneze 11 centre pentru persoane cu handicap și pentru victime ale violenței domestice în Brăila și Constanța. În același an, Ministerul Muncii, condus la acea vreme de Lia Olguța Vasilescu, a retras acreditarea Asociației Aura 2010, după ce a descoperit că bătrânii din centre erau abuzați și neglijați.

Ulterior, Ministerul Muncii a depus și o plângere penală. Asociația era însă investigată încă din 2015 de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Brăila, dar dosarul s-a plimbat de la un parchet local la altul.

În 2017, dosarul a ajuns la DNA Galați, după plângerea făcută de Ministerul Muncii, iar în noiembrie 2024 a fost clasat.

Citește investigația integral pe Public Record.