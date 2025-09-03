Chirurgie robotică gratuită pentru copii și tineri la Medicover. Ce cazuri au fost operate până acum și care sunt șansele de prelungire a programului

Programul caritabil de chirurgie robotică pentru copii și tineri a fost lansat la nivel național la sfârșitul lunii iunie şi este disponibil în Spitalele Medicover Pelican Oradea și Medicover Cluj până la finalul lunii septembrie.

Acest program pro bono reprezintă o adevărată rază de speranță pentru copiii și tinerii cu afecțiuni complexe. În prezent, sunt deja câteva zeci de cazuri în derulare, aflate în diferite etape – de la analiza dosarelor și programarea intervențiilor, până la operații efectuate și consultații post-operatorii.

Printre cazurile de succes se numără:

o fetiță de 4 ani și jumătate din județul Maramureș, diagnosticată cu nefroblastom (tumoră malignă pediatrică), care a fost operată cu succes și se recuperează foarte bine;

o adolescentă de 14 ani din județul Mureș, operată pentru o fistulă urinară complexă, care se simte excelent și a efectuat deja primul control post-operator;

o fetiță de 10 ani din județul Arad, care a beneficiat de pieloplastie și reconstrucție, se află acum sub monitorizare, cu stentul deja suprimat;

un băiat de 8 ani din județul Cluj, operat pentru o malformație congenitală prin pieloplastie, cu evoluție foarte bună și controale programate în următoarele luni;

o tânără de 24 de ani din județul Dâmbovița, care a suferit o nefrectomie radicală pentru o tumoră renală și are o evoluție favorabilă, în așteptarea rezultatului histopatologic final.

Echipa medicală monitorizează atent evoluția fiecărui pacient, pentru a asigura cea mai bună recuperare posibilă. Deși unele cazuri sunt complexe și necesită supraveghere atentă post-operatorie, rezultatele de până acum confirmă angajamentul programului de a oferi îngrijire medicală completă și acces la tehnologie de ultimă generație.

Cele mai frecvente afecțiuni tratate în cadrul programului include: malformațiile urogenitale, patologia testiculară şi tumorile renale. Chirurgia robotică aduce beneficii majore acestor pacienți, asigurând o recuperare mai rapidă și reintegrare socială timpurie.

Succesul programului se datorează implicării unei echipe de elită, formată din peste 9 chirurgi cu vastă experiență în domeniu, coordonatã de Prof. Dr. Nicolae Crișan, a cărui expertiză contribuie esențial la standardul ridicat al îngrijirii oferite.

„Este o mare satisfacție profesională și umană să vedem deja primele rezultate foarte bune ale intervențiilor realizate în cadrul acestui program pro bono de chirurgie robotică pentru copii și tineri. Mulțumesc Medicover România pentru implicarea activã, pentru oportunitatea de a oferi pacienților, unii cu afecțiuni complexe și rare, acces la tehnologie chirurgicală de ultimă generație, într-un mediu sigur și cu o echipă dedicată”, a declarat Prof. Dr. Nicolae Crișan.

Rezultatele încurajatoare obținute până acum dau speranța prelungirii programului și după luna septembrie, pentru ca un număr cât mai mare de copii și tineri să poată beneficia de sprijin și tratament de top.

Pentru programări: https://programare.medicover.ro/impreuna-pentru-copii

Articol susținut de Medicover