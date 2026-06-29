Chirurgul român Teodor Holhoș, numărul 1 în oftalmologia refractivă din România, invitat să opereze la Viena

Dr. Teodor Holhoș, specialistul nr. 1 din România în proceduri de chirurgie refractivă minim invazive, deținător al titlului de Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery, a fost invitat să opereze la Viena, o recunoaștere a evoluției performante a oftalmologiei românești din ultimele două decenii. Dr. Teodor Holhoș este fondatorul celei mai mari rețele de oftalmologie din România, care îi poartă numele, precum și al unuia dintre cele mai mari spitale private generaliste din țară.

„Pentru un medic ca mine, care s-a format profesional pe cont propriu în România, această invitație înseamnă nu numai o recunoaștere a ceea ce am reușit noi să realizăm aici, în Transilvania, dar și o confirmare clară că în România se poate face medicină de vârf în domenii cum este oftalmologia”, spune dr. Teodor Holhoș. „Deocamdată nu putem da mai multe informații despre clinica unde voi opera, detaliile fiind în curs de definitivare. Dar personal, eu mă bucur foarte tare că oftalmologia românească începe să exporte expertiză, nu doar importăm tehnologie și know-how. E adevărat că nu putem concura în dezvoltarea de tehnologie cu giganți ca ZEISS, care este lider mondial în optică medicală. Dar, pe de altă parte, în România se face deja oftalmologie la cele mai înalte standarde, iar pacienții noștri au acces la exact aceleași proceduri și tratamente ca și cei din Occident. Eu sunt foarte mândru că în clinicile noastre facem operații foarte avansate, minim invazive, cum este SMILE Pro, care pot să corecteze definitiv vederea astfel ca pacientul să nu mai aibă niciodată nevoie de ochelari.”

De la medic chirurg la antreprenor în domeniul medicinei private

Încă de la începutul activității sale profesionale, doctorul Teodor Holhoș a parcurs în paralel două cariere: una de chirurg, cealaltă de antreprenor, fiind cel care a dezvoltat Rețeaua de Oftalmologie Dr. Holhoș și noul spital generalist din Alba Iulia.

Recent, Spitalul Dr. Holhoș a anunțat că urmează să se extindă cu încă un corp de clădire cu patru etaje, parcare subterană cu două niveluri și o curte interioară cu spații verzi pentru pacienți. În prezent, acesta este singurul spital multidisciplinar privat din județul Alba cu secție de internare continuă și ATI.

În luna mai a acestui an, trei specialiști austrieci în neurochirurgie, chirurgie oro-maxilo-facilă și chirurgia sinusurilor au fost invitați să ofere consultații la Spitalul Dr. Holhoș în cadrul unor echipe mixte, alături de medici specialiști români.

În ceea ce privește Rețeaua Clinicilor de Oftalmologie Dr. Holhoș, aceasta s-a impus în cursul ultimilor 10 ani ca liderul pieței locale de profil. În ultimii doi ani consecutivi, rețeaua a fost numărul 1 în România după numărul de pacienți, cifra de afaceri și ca notorietate a brandului.

Reușita se datorează investițiilor continue în importul de tehnologie medicală de vârf, precum și specializării în intervenții chirurgicale avansate – în special în domeniul chirurgiei refractive, de corecție a dioptriilor, dar și operații pe retină, implanturi de lentile intraoculare, de cristalin artificial sau cross-linking.

De altfel, brandul este cunoscut pentru introducerea pe piața locală a tehnologiilor medicale de ultimă generație. Clinicile Dr. Holhoș sunt singura rețea de clinici oftalmologice din țară care dispune de două platforme de chirurgie robotică pentru realizarea operațiilor SMILE Pro pentru corecția dioptriilor, precum și de echipamente de top precum ecograful corneean ArcScan.

Specialist în chirurgie refractivă de ultimă generație

Domeniul în care numele medicului Teodor Holhoș a devenit foarte cunoscut este chirurgia refractivă, adică intervențiile cu laser pentru corecția unor defecte de vedere precum miopia, hipermetropia, astigmatismul și presbiobia. Până în prezent, medicul a realizat peste 30.000 de intervenții, ajungând la un număr de circa 5-6.000 de operații pe an.

Considerată una dintre cele mai moderne tehnici disponibile pentru corectarea miopiei, a hipermetropiei și a anumitor forme de astigmatism, SMILE Pro este o intervenție minim invazivă, care oferă rezultate excelente în condiții de siguranță crescută, confort superior pentru pacient și o durată semnificativ mai scurtă de recuperare. Procedura efectivă durează doar circa 7 secunde pentru fiecare ochi.

Doctorul Teodor Holhoș s-a numărat printre primii chirurgi din România care au introdus această tehnologie în practica clinică din România.

„În chirurgia oftalmologică, să știți că diferența nu este dată numai de tehnologie. Laserul se poate cumpăra, dar experiența chirurgului nu prea ai de unde să o iei. Rezultatele depind de cât de precis este evaluat fiecare caz în parte, de alegerea procedurii potrivite și de experiența chirurgului. De aceea noi vedem acum că sunt centre europene mari care au început să se uite mai la Est în căutare de chirurgi cu experiență și rezultate demonstrate”, spune medicul.

Recunoaștere internațională

La finalul anului trecut, dr. Teodor Holhoș a obținut acreditarea internațională „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery”, acordată de Surgical Review Corporation (SRC), una dintre cele mai importante organizații independente de certificare a excelenței în serviciile medicale. Acreditarea a vizat atât activitatea chirurgului, cât și standardele medicale ale rețelei pe care o conduce.

Viena, o piață în căutare de medici

Deși este un centru medical de talie mondială, în special prin clinici precum celebra AKH (spitalul universitar, cea mai mare unitate de profil din capitala austriacă), Viena se confruntă cu deficite semnificative de acoperire pentru anumite specializări medicale.

Austria are aproximativ 1.000 de medici oftalmologi, Viena, cu circa două milioane de locuitori, fiind piața cea mai mare. Capacitatea sistemului public este însă suprasolicitată, cu zeci de posturi libere în cabinete care au contracte de asigurări publice, rezultatul fiind timpi mari de așteptare și blocaje în anumite specialități și districte. Mulți oftalmologi aleg să profeseze în regim privat („Wahlarzt”), sistem care le oferă venituri mai mari și mai multă flexibilitate; chirurgia refractivă este aproape în întregime cu plată directă, uneori o parte dintre costuri fiind susținute de asigurări private.

Articol susținut de Dr. Holhoș