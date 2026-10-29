Christine Lagarde demisionează cu nouă luni înainte de încheierea mandatului

Christine Lagarde urmează să demisioneze din funcția de președinte al Băncii Centrale Europene în februarie, cu nouă luni mai devreme, ceea ce va crea o competiție pentru conducerea Băncii Centrale Europene, chiar în contextul în care banca centrală se confruntă cu o reapariție a presiunilor inflaționiste, scrie Financial Times.

Plecarea ei înainte de sfârșitul planificat al mandatului său de opt ani, în octombrie 2027, vine după luni de speculații privind o posibilă demisie.

În timpul mandatului ei, Europa a fost lovită de cea mai gravă pandemie din ultimul secol, de cel mai sângeros război din 1945 încoace, de cel mai mare șoc inflaționist dintr-o generație și de un război comercial cu SUA.

La începutul acestui an, Lagarde, în vârstă de 70 de ani, a recunoscut că, atunci când a convenit cu președintele francez Emmanuel Macron să preia această funcție, credea că va lucra la Frankfurt doar cinci ani, în loc de opt.

Lagarde, care se va retrage din funcție pe 7 februarie, a purtat discuții pentru a prezida Forumul Economic Mondial.

Ea este al doilea președinte din istoria de 28 de ani a BCE care demisionează anticipat. Primul său șef, Wim Duisenberg, a plecat după cinci ani.

Într-o scurtă declarație de joi, BCE a declarat că succesorul lui Lagarde va fi numit de Consiliul European.

Guvernul olandez îl susține pe fostul guvernator al băncii centrale olandeze, Klaas Knot, ca succesor al lui Lagarde, în timp ce Spania îl susține pe Pablo Hernández de Cos, director general al Băncii Reglementelor Internaționale și fost guvernator al Băncii Spaniei.

Plecarea lui Lagarde vine în contextul în care Isabel Schnabel, membră a consiliului executiv al BCE, își va părăsi funcția cu un an mai devreme, în ianuarie, pentru a prelua o poziție de conducere la FMI. Mandatul economistului-șef al BCE, Philip Lane, va expira în mai.

Orice nou membru al consiliului executiv, inclusiv președintele, are nevoie de sprijinul a cel puțin 16 dintre cele 21 de țări care utilizează moneda euro, reprezentând 65% din populația zonei euro.