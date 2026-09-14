CIA a anulat o operațiune de eliminare a lui Osama bin Laden înainte de 11 septembrie, admite Bill Clinton

Fostul președinte american Bill Clinton a dezvăluit că CIA a renunțat la un plan de eliminare a liderului al-Qaida, Osama bin Laden, înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, temându-se că operațiunea ar putea eșua și că ar putea duce la moartea unor civili nevinovați, scrie India Today, citând un interviu dat de Clinton postului de radio WABC.

Clinton, în vârstă de 80 de ani, a mai spus că CIA a anulat operațiunea în ultimul moment.

„Autorizasem CIA să încerce să-l elimine. Mi-era frică și eram furios pentru că am mai încercat să-l prindem înainte, iar CIA a anulat în ultimul moment planul care cred că ar fi putut reuși”, a spus el.

„Osama era cea mai mare amenințare la pentru noi”

Clinton a spus că l-a considerat mult timp pe Osama bin Laden cea mai mare amenințare la adresa SUA și și-a dorit ca administrația sa să fi făcut mai mult pentru a-l captura sau ucide. „Îmi doresc să fi făcut și mai mult pentru a-l prinde. Întotdeauna am crezut că este cea mai mare amenințare pentru noi. Am vrut să-l prindem și am făcut tot ce am putut pentru asta”, a adăugat el.

Fostul președinte american și-a amintit că a urmărit atacurile din 11 septembrie la televizor în Australia, unde se afla la momentul respectiv, și a spus că l-a suspectat imediat pe bin Laden când al doilea avion a lovit World Trade Center.

„Pe atunci, eram în Australia. Hillary era în Washington. Dar fiica noastră era în Lower Manhattan și ne temeam pentru viața ei”, a spus Clinton.

Documentele CIA dezvăluie planurile de atac ale lui Osama

Precizările lui Clinton vin în contextul în care documentele CIA recent declasificate au scos la iveală avertismentele serviciilor secrete despre Osama bin Laden din anii dinaintea atacurilor din 11 septembrie.

Materialul, publicat pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a atentatelor din 11 septembrie, include rapoarte prezidențiale zilnice datând din 1998 care avertizau asupra interesului lui Osama bin Laden de a ataca SUA .

O evaluare din 1998 a afirmat chiar că al-Qaida ar putea deturna o aeronavă împotriva unui oraș american.

Documentele arată, de asemenea, raza de acțiune a rețelei lui Osama bin Laden dincolo de SUA. Un raport CIA din 28 august 1998 menționa că bin Laden intenționa să comită atacuri în mai multe țări, inclusiv India, Pakistan, Egipt și țări din Peninsula Arabică.

Osama bin Laden a rămas în libertate timp de aproape un deceniu după atacurile din 11 septembrie, care au ucis aproape 3.000 de oameni în SUA.

În cele din urmă, a fost ucis într-o operațiune militară americană secretă în Abbottabad, Pakistan, pe 2 mai 2011, în timpul președinției lui Barack Obama. Forțele SEAL ale Marinei SUA au efectuat raidul asupra complexului său.

Între timp, Clinton a declarat că, privind în retrospectivă, crede că Osama bin Laden fusese hotărât să atace SUA și că avea resursele financiare și capacitatea operațională necesare pentru a-și pune în aplicare planurile.

Clinton despre securitatea din New York

Fostul președinte american a avertizat, de asemenea, că orașul New York s-ar putea confrunta cu un alt atac terorist, deși a spus că SUA sunt acum mai bine pregătite să răspundă la o amenințare de amploarea atacurilor din 11 septembrie.

„Cred că este perfect posibil. Cred că trebuie să fim atenți în această privință. Trebuie să ne asigurăm că obținem toate informațiile posibile pe această temă”, a spus Clinton.

El a spus că posibilitatea unui alt atac înseamnă că lupta împotriva terorismului și culegerea de informații trebuie să facă parte permanent din planificarea securității naționale a SUA.

„Suntem mult mai bine pregătiți (acum) decât eram”, a spus Clinton, avertizând în același timp că până și o singură eroare a serviciilor de informații ar putea avea consecințe devastatoare.