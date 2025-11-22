Cinci femei remarcabile pictate de Corneliu Baba. Galerie foto

O rară retrospectivă a operei lui Corneliu Baba prezintă portretistica lui feminină, acum în prim-plan la Muzeul Colecțiilor de Artă, unde sunt expuse zeci de picturi și schițe, alături de documente din atelierul artistului.

Corneliu Baba (1906 – 1997), elev preferat al lui Nicolae Tonitza, a căutat permanent să redea chipul feminin într-un mod exemplar, așa cum arată notele lui în carnetele de atelier. Iar expoziția demonstrează acest lucru. Între cele mai mult de 80 de lucrări expuse se regăsesc de la țărănci la portrete de copii, de la figuri familiale la personalități ale scenei românești.

Curatorial a ales cinci portrete remarcabile pe care le poți vedea aici