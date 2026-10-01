Cinci mașini americane vintage au făcut curse gratuite prin București într-un proiect marca Uber, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii și JW Marriott

Pentru o zi, bucureștenii au putut vedea orașul de pe bancheta unor mașini americane de epocă. Peste 550 de persoane au participat la Route 250, proiect organizat de Uber în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și JW Marriott, pentru a marca 250 de ani de la independența SUA.

Punctul de plecare a fost JW Marriott Bucharest Grand Hotel, unde cinci mașini americane vintage au făcut curse gratuite prin București, în limita disponibilității. Participanții au putut alege între Cadillac Blue Pearl, Buick GS, Cadillac 70, Ford LTD și Ford Galaxy 2, pe traseul JW Marriott – Cotroceni – JW Marriott.

Fiecare dintre mașini a venit și cu propria bucată de istorie auto americană. Cadillac este atât de legat de ideea de lux încât expresia „the Cadillac of…” a ajuns să fie folosită în engleză pentru lucrurile considerate printre cele mai bune din categoria lor. Modele din familia Cadillac 70 au fost asociate și cu flota prezidențială americană, iar Buick GS și-a câștigat reputația de „gentleman’s hot rod”, combinând eleganța și confortul Buick cu performanțele unui muscle car american.

Ford LTD are la rândul său o poveste aparte: în anii ’60, Ford și-a construit o campanie în jurul ideii că modelul era „mai silențios decât un Rolls-Royce”. Ford Galaxie, în schimb, a devenit unul dintre modelele reprezentative pentru imaginea automobilelor americane ale epocii.

Articol susținut de Uber